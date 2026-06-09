Huawei เปิดตัวโครงการ "AHEAD" สร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภาคการศึกษาและสาธารณสุข
News provided byHuawei
10 Jun, 2026, 05:26 CST
เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 10 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมพันธมิตรระดับโลกด้านการศึกษาและสาธารณสุข หรือ Global Education & Healthcare Partners Convention ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare" (ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาและสาธารณสุขที่นำโดยความอัจฉริยะ) ได้ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จในประเทศจีน โดยงานดังกล่าวดึงดูดลูกค้าและพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 500 ราย จากกว่า 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วม ภายในงาน Huawei ได้เปิดตัว Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 – "AHEAD" Program (พันธมิตรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วย AI ในภาคสาธารณสุขและการศึกษา เวอร์ชัน 2.0 – โครงการ "AHEAD") ซึ่งมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน
การเปลี่ยนผ่านที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ยกระดับพันธมิตรให้ก้าวทันยุคสมัย
Junfeng Li (Wind) รองประธานบริษัท Huawei และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยธุรกิจภาครัฐระดับโลก (Global Public Sector BU) กล่าวในสุนทรพจน์หลักของเขาว่า ปัจจุบันโลกกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนโดย AI ทั้งนี้ ภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน กำลังเผชิญกับความจำเป็นระดับโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นทั้งความท้าทายครั้งสำคัญและโอกาสอันมหาศาลที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
เขายังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Huawei ในการบุกเบิกและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นอัจฉริยะในภาคการศึกษาและสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่น ๆ เพื่อทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการด้านสาธารณสุขในระดับโลก การเปิดตัวโครงการ "AHEAD" ถือเป็นก้าวสำคัญที่ Huawei ใช้ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต
Partner Alliance 2.0 ยกระดับความร่วมมือระดับโลกใน 6 มิติ
Partner Alliance 2.0 ซึ่งยกระดับจากโครงสร้างพื้นฐานในระยะ 1.0 ไปสู่ระบบนิเวศระดับโลกที่มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้เสาหลักสำคัญของความร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้ม การเสริมสร้างศักยภาพ การร่วมสร้างโซลูชัน การตลาด การแบ่งปันโอกาส และการขยายตัว โดยทั้งหมดนี้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่พันธมิตรและลูกค้า
Robert Yang ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพันธมิตรของหน่วยธุรกิจภาครัฐระดับโลกของ Huawei ได้อธิบายถึงแผนงานหลักของการยกระดับพันธมิตรในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจของ Huawei ที่จะรวบรวมและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่มีร่วมกันของพันธมิตรทั่วโลก ด้วยการส่งเสริมกรอบความร่วมมือดังกล่าว Huawei จะมีความพร้อมในการนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความอัจฉริยะในภาคการศึกษาและสาธารณสุขครั้งสำคัญได้แบบก้าวกระโดด
ความสำเร็จของการประชุม Global Education & Healthcare Partners China Convention ในครั้งนี้ เป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของ Huawei และพันธมิตรในการส่งเสริมและพัฒนาภาคการศึกษาและสาธารณสุขให้ก้าวหน้า สำหรับในอนาคตข้างหน้า Huawei จะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสำรวจกรณีการใช้งานที่มีมูลค่าสูง ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และรับมือกับความท้าทายในระดับโลก Huawei และพันธมิตรทั่วโลกจะร่วมกันกำหนดและสร้างนิยามใหม่ให้กับแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความเป็นอัจฉริยะของภาคการศึกษาและสาธารณสุขในระดับสากล
SOURCE Huawei
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