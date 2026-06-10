Huawei uruchamia program „AHEAD", budując nowy ekosystem wzajemnych korzyści w edukacji i opiece zdrowotnej

SHENZHEN, Chiny, 10 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Globalna konwencja partnerów w dziedzinie edukacji i opieki zdrowotnej 2026, zorganizowana w Chinach pod hasłem „Razem na rzecz inteligentnej transformacji edukacji i opieki zdrowotnej", dobiegła pomyślnie końca. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 klientów branżowych i partnerów z ponad 40 krajów i regionów. Podczas konwencji firma Huawei przedstawiła Sojusz na rzecz Cyfryzacji AI w Opiece zdrowotnej i Edukacji 2.0 - program „AHEAD" (Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization) - poświęcony zacieśnianiu synergii branżowej i budowaniu zrównoważonego ekosystemu wysokiej jakości.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Transformacja napędzana przez AI - modernizacja sojuszu partnerskiego na miarę czasów

Junfeng Li (Wind), wiceprezes Huawei i dyrektor generalny działu międzynarodowego sektora publicznego, wskazał w swoim przemówieniu programowym, że jesteśmy w trakcie fali transformacji napędzanej przez AI. Jako fundament zrównoważonego rozwoju ludzkości sektory edukacji i opieki zdrowotnej stają w obliczu globalnego imperatywu inteligentnej transformacji - wyzwania, które jednocześnie kryje w sobie ogromne możliwości.

Podkreślił zobowiązanie Huawei do wytyczania optymalnych ścieżek inteligentnej transformacji edukacji i opieki zdrowotnej, z myślą o wykorzystaniu AI i innych postępowych technologii do demokratyzacji dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz optymalizacji świadczenia opieki zdrowotnej na całym świecie. Uruchomienie programu „AHEAD" to kluczowy krok Huawei we współpracy z globalnymi partnerami na rzecz budowania branżowej wspólnoty przyszłości.

Sojusz Partnerski 2.0 pogłębia globalną współpracę w sześciu wymiarach

Wychodząc poza infrastrukturę wersji 1.0 ku bardziej zintegrowanemu globalnemu ekosystemowi, Sojusz Partnerski 2.0 optymalizuje sześć kluczowych filarów współpracy: analizę trendów, wzmacnianie kompetencji, wspólne tworzenie rozwiązań, marketing, dzielenie możliwości biznesowych i ekspansję - wspólnie generując wyższą wartość dla partnerów i klientów.

Robert Yang, dyrektor sekcji rozwoju partnerów działu międzynarodowego sektora publicznego Huawei, przedstawił główny plan modernizacji sojuszu, podkreślając zamiar Huawei mobilizowania zbiorowej wiedzy globalnych partnerów. Poprzez budowanie ram współpracy firma Huawei jest gotowa do tworzenia bardziej innowacyjnych, branżowych rozwiązań, napędzając tym samym przełomowy skok w cyfrowej i inteligentnej transformacji sektorów edukacji i opieki zdrowotnej.

Sukces Globalnej konwencji partnerów w dziedzinie edukacji i opieki zdrowotnej świadczy o zbiorowym zaangażowaniu Huawei i jego partnerów na rzecz rozwoju tych sektorów. Huawei będzie nadal pogłębiać strategiczną synergię z partnerami, aby eksplorować scenariusze zastosowań o wysokiej wartości, wspólnie wprowadzać innowacje w obszarze technologii frontier i sprostać globalnym wyzwaniom. Huawei i jego partnerzy są gotowi na nowo zdefiniować mapę drogową cyfrowej i inteligentnej transformacji edukacji i opieki zdrowotnej w skali globalnej.

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