華為發佈教育及醫療夥伴聯盟2.0----「蒲公英計劃」，構建行業合作共贏新生態

華為副總裁、公共事業軍團CEO李俊風在主題演講中指出，我們正身處以人工智能為核心驅動力的變革浪潮中。教育與醫療作為關乎人類可持續發展的基石行業，其智能化轉型既是全球共同的挑戰，也蘊含著巨大的機遇。

他強調，華為致力於探索助力教育與醫療智能化轉型的最優路徑，讓人工智能等前沿技術，真正轉化為提升全球教育質量、優化醫療健康服務的普惠力量。此次蒲公英計劃的發佈，是華為攜手全球夥伴，面向未來，構建行業共同體的關鍵一步。

聚焦六大維度協同，夥伴聯盟2.0深化全球合作

相較於1.0的基礎平台構建，夥伴聯盟2.0聚焦全球範圍的合作深化。在趨勢洞察、賦能、方案共創、營銷、商機共享與拓展六個維度全面協同，為夥伴和客戶帶來新價值。

華為公共事業軍團合作夥伴發展部部長楊晨詳細闡述了聯盟升級的重點方向，並表示，華為將以夥伴聯盟為基點，充分釋放夥伴生態的集體智慧與能量，為參與聯盟的全球夥伴創造新價值，並最終將更創新、更貼合業務需求的行業解決方案帶給客戶，助力教育醫療行業的數智化躍升。

本次全球教育醫療合作夥伴中國周順利舉辦，是全球夥伴與華為攜手深耕教育醫療領域、共創嶄新局面的有力印證。未來，華為將繼續深化與全球夥伴的協作，深耕教育醫療領域技術應用場景，共研創新技術、共迎機遇挑戰、共創全球價值，與夥伴一同繪制教育醫療領域數智化轉型新藍圖。

SOURCE Huawei