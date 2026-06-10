Huawei запускает программу «AHEAD» для создания новой экосистемы взаимных выгод в образовании и здравоохранении

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 10 июня 2026 года /PRNewswire/ -- В Китае успешно завершилась Глобальная конвенция партнеров в области образования и здравоохранения 2026 года, созванная под девизом «Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare». В мероприятии приняли участие более 500 отраслевых клиентов и партнеров из более чем 40 стран и регионов мира. На конвенции компания Huawei представила программу Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 — «AHEAD», посвященную созданию более тесной синергии в отрасли и созданию устойчивой экосистемы высокого уровня.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Трансформация на основе ИИ, модернизация альянса партнеров, чтобы идти в ногу со временем

Цзюньфэн Ли (Junfeng Li) (Wind), вице-президент Huawei, генеральный директор Global Public Sector BU, в своей программной речи отметил, что мы находимся на волне трансформации, вызванной ИИ. Являясь основой устойчивого развития человечества, секторы образования и здравоохранения сталкиваются с глобальным императивом интеллектуальной трансформации — сложной задачей, в которой одновременно заключены огромные возможности.

Он подчеркнул стремление Huawei к поиску оптимальных новаторских путей интеллектуальной трансформации образования и здравоохранения, направленной на использование ИИ и других передовых технологий для демократизации доступа к высококачественному образованию и оптимизации предоставления медицинских услуг во всем мире. Запуск программы «AHEAD» является важным шагом для Huawei в работе с глобальными партнерами по созданию отраслевого сообщества для будущих задач.

Partner Alliance 2.0 углубляет глобальное сотрудничество в шести измерениях

Масштабируясь от инфраструктуры версии 1.0 до более интегрированной глобальной экосистемы, Partner Alliance 2.0 оптимизирует шесть важнейших столпов совместной работы: понимание тенденций, расширение прав и возможностей, совместное создание решений, маркетинг, совместное использование возможностей и экспансия, что в совокупности обеспечивает превосходную ценность для партнеров и клиентов.

Роберт Янг (Robert Yang), директор департамента развития партнеров, подразделение глобального государственного сектора, Huawei, изложил основную дорожную карту модернизации альянса, подчеркнув намерение Huawei мобилизовать коллективный опыт глобальных партнеров. Поощряя совместную работу, Huawei имеет возможность предлагать более инновационные отраслевые решения, тем самым обеспечивая качественный скачок в цифровой и интеллектуальной трансформации секторов образования и здравоохранения.

Успех этой Глобальной конвенции партнеров по образованию и здравоохранению в Китае свидетельствует о коллективной приверженности Huawei и ее партнеров продвижению данных секторов. Заглядывая в будущее, Huawei будет углублять стратегическую синергию с партнерами для изучения сценариев применения, совместного внедрения передовых технологий и решения глобальных проблем. Вместе Huawei и партнеры намерены пересмотреть дорожную карту цифровой и интеллектуальной трансформации образования и здравоохранения в глобальном масштабе.

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