Huawei, eğitim ve sağlık alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak yeni bir ekosistem oluşturmak amacıyla "AHEAD" programını başlattı

ŞENZHEN, Çin, 10 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- "Birlikte, Akıllı Teknolojilerle Desteklenen Eğitim ve Sağlık Hizmetlerini Hayata Geçiriyoruz" temasıyla düzenlenen 2026 Küresel Eğitim ve Sağlık Ortakları Kongresi, Çin'de başarıyla sona erdi. Etkinliğe 40'tan fazla ülke ve bölgeden 500'ün üzerinde sektör müşterisi ve iş ortağı katıldı. Etkinlikte Huawei, sektörler arası sinerjiyi güçlendirmeye ve sürdürülebilir, yüksek kaliteli bir ekosistem oluşturmaya adanmış "AHEAD" Programı kapsamında Sağlık ve Eğitimde Yapay Zeka Dijitalleşmesi 2.0 İttifakı'nı tanıttı.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Yapay zeka odaklı dönüşüm, çağa ayak uydurmak için iş ortağı ağının güçlendirilmesi

Huawei Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Sektörü İş Birimi CEO'su Junfeng Li (Wind), açılış konuşmasında, yapay zeka tarafından yönlendirilen bir dönüşüm dalgasının içinde olduğumuzu vurguladı. Sürdürülebilir insani kalkınmanın temel taşları olan eğitim ve sağlık sektörleri, akıllı bir dönüşüm gerçekleştirme konusunda küresel bir zorunlulukla karşı karşıyadır; bu, aynı zamanda muazzam fırsatlar barındıran bir zorluktur.

Huawei'nin, yapay zeka ve diğer öncü teknolojilerden yararlanarak yüksek kaliteli eğitime erişimi yaygınlaştırmayı ve dünya çapında sağlık hizmetlerinin sunumunu iyileştirmeyi hedefleyerek, eğitim ve sağlık alanlarında akıllı dönüşüm için en uygun yollara öncülük etme konusundaki kararlılığını vurguladı. "AHEAD" Programının başlatılması, Huawei'nin küresel ortaklarıyla işbirliği yaparak geleceğe yönelik bir sektör topluluğu oluşturması açısından hayati bir adımdır.

Partner Alliance 2.0, altı alanda küresel işbirliğini derinleştiriyor

1.0 altyapısından daha entegre bir küresel ekosisteme doğru genişleyen Partner Alliance 2.0, altı temel işbirliği alanını optimize eder: trend analizi, yetkinleştirme, çözümlerin ortaklaşa geliştirilmesi, pazarlama, fırsat paylaşımı ve büyüme; tüm bunlar bir araya gelerek iş ortakları ve müşteriler için üstün bir değer yaratıyor.

Huawei Küresel Kamu Sektörü İş Birimi Ortak Geliştirme Departmanı Direktörü Robert Yang, ittifakın geliştirilmesine yönelik temel yol haritasını özetleyerek, Huawei'nin küresel ortaklarının ortak uzmanlığını harekete geçirme niyetini vurguladı. Huawei, işbirliğine dayalı bir çerçeve oluşturarak, daha yenilikçi ve sektöre özel çözümler sunma konumundadır; böylece eğitim ve sağlık sektörlerinin dijital ve akıllı dönüşümünde büyük bir sıçrama yaratmaktadır.

Bu Küresel Eğitim ve Sağlık Ortakları Çin Kongresi'nin başarısı, Huawei ve ortaklarının bu sektörleri ilerletmeye yönelik ortak kararlılığının bir kanıtıdır. Gelecekte Huawei, iş ortaklarıyla stratejik sinerjisini daha da derinleştirerek yüksek katma değerli uygulama senaryolarını keşfedecek, en son teknolojiler konusunda ortak inovasyonlar gerçekleştirecek ve küresel zorlukların üstesinden gelecektir. Huawei ve iş ortakları, eğitim ve sağlık sektörlerinin küresel ölçekte dijital ve akıllı dönüşümüne yönelik yol haritasını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

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