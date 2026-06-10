Huawei Luncurkan Program "AHEAD", Bangun Ekosistem Baru yang Saling Menguntungkan bagi Sektor Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Transformasi Berbasis AI Mendorong Evolusi Aliansi Mitra

Dalam sambutannya, Junfeng Li (Wind), Vice President, Huawei, yang juga menjabat CEO, Global Public Sector BU, menilai bahwa dunia tengah menuju gelombang transformasi yang digerakkan kecerdasan buatan (AI). Menurut Li, sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan, sektor pendidikan dan kesehatan harus menempuh transformasi cerdas. Di saat yang sama, kondisi tersebut juga membuka peluang masif.

Li menegaskan komitmen Huawei untuk mencari jalur terbaik dalam transformasi cerdas di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan memanfaatkan AI dan berbagai teknologi mutakhir lainnya, Huawei ingin memperluas akses pendidikan bermutu dan mengoptimalkan layanan kesehatan di seluruh dunia. Peluncuran Program "AHEAD" menjadi langkah penting bagi Huawei untuk bekerja sama dengan para mitra global guna membangun komunitas industri yang siap menghadapi masa depan.

Partner Alliance 2.0 Memperkuat Kolaborasi Global dalam Enam Pilar Utama

Sebagai kelanjutan dari Alliance 1.0 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, Partner Alliance 2.0 menghadirkan pendekatan ekosistem global yang lebih terintegrasi melalui enam pilar kolaborasi utama: pemahaman tren industri, pengembangan kapabilitas, penciptaan solusi bersama, pemasaran, berbagi peluang bisnis, serta ekspansi pasar. Seluruh pilar ini dirancang untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dan mitra.

Director, Partner Development Department, Global Public Sector BU Huawei, Robert Yang, memaparkan peta jalan utama dalam pengembangan aliansi tersebut. Menurutnya, Huawei ingin menggerakkan keahlian kolektif para mitra global untuk mempercepat inovasi. Melalui kerangka kolaboratif tersebut, Huawei ingin menghadirkan semakin banyak solusi inovatif yang dirancang sesuai kebutuhan masing-masing industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong lompatan besar dalam transformasi digital dan cerdas di sektor pendidikan dan layanan kesehatan.

Kesuksesan penyelenggaraan Global Education & Healthcare Partners Convention 2026 mencerminkan komitmen bersama Huawei dan para mitranya dalam mendorong kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan. Ke depan, Huawei akan terus memperdalam kolaborasi strategis dengan para mitra untuk mengeksplorasi berbagai skenario aplikasi bernilai tinggi, mengembangkan inovasi berbasis teknologi mutakhir, serta menjawab berbagai tantangan global. Lewat langkah tersebut, Huawei dan para mitra berupaya membentuk arah baru dalam transformasi digital dan cerdas di sektor pendidikan dan layanan kesehatan pada tingkat global.

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