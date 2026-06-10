화웨이, 교육 및 의료 분야 상호 이익을 위한 새로운 생태계 구축을 위해 'AHEAD' 프로그램 출시

선전, 중국 2026년 6월 10일 /PRNewswire/-- 2026 글로벌 교육 및 의료 파트너 컨벤션(Global Education & Healthcare Partners Convention)이 '함께 만드는 지능형 주도 교육 및 의료 실현(Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare)'을 주제로 중국에서 성공적으로 막을 내렸다. 이번 행사에는 40개국 이상의 500명이 넘는 업계 고객 및 파트너가 참석했다. 화웨이(Huawei)는 이 행사에서 긴밀한 업계 시너지를 창출하고 지속 가능하고 고품질의 생태계를 육성하기 위한 헬스케어 및 교육 AI 디지털화 연합 2.0(Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0), 즉 'AHEAD' 프로그램을 공개했다.

AI 주도 전환, 시대에 발맞춘 파트너 연합의 업그레이드

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

화웨이 부사장 겸 글로벌 공공 부문 사업부(Global Public Sector BU)의 준펑 리(윈드)(Junfeng Li, Wind) 최고경영자는 기조연설에서 우리가 AI 주도 변혁의 물결 속에 있다고 지적했다. 지속 가능한 인류 발전의 근간인 교육 및 의료 분야는 지능형 전환에 대한 글로벌 차원의 과제에 직면해 있으며, 이는 동시에 막대한 기회를 내포하고 있다고 강조했다.

그는 교육 및 의료의 지능형 전환을 위한 최적의 경로를 개척하겠다는 화웨이의 의지를 강조하며, AI 및 기타 첨단 기술을 활용해 전 세계적으로 양질의 교육에 대한 접근성을 높이고 의료 서비스 제공을 최적화하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 'AHEAD' 프로그램의 출시는 화웨이가 글로벌 파트너들과 협력해 미래를 위한 산업 공동체를 구축하기 위한 중요한 발걸음이다.

파트너 연합 2.0, 6가지 차원에서 글로벌 협력 심화

1.0 인프라에서 더 통합된 글로벌 생태계로 확장하는 파트너 연합 2.0은 트렌드 인사이트, 역량 강화, 솔루션 공동 창출, 마케팅, 기회 공유, 확장이라는 6가지 핵심 협력 축을 최적화해 파트너와 고객에게 탁월한 가치를 제공한다.

화웨이 글로벌 공공 부문 사업부 파트너 개발부의 로버트 양(Robert Yang) 이사는 연합 업그레이드의 핵심 로드맵을 제시하며, 글로벌 파트너들의 집단적 전문성을 결집하겠다는 화웨이의 의지를 강조했다. 화웨이는 협력 프레임워크를 육성함으로써 더 혁신적인 산업별 솔루션을 제시하고, 교육 및 의료 분야의 디지털 및 지능형 전환에서 획기적인 도약을 이끌 수 있는 위치에 있다.

이번 글로벌 교육 및 의료 파트너 컨벤션 중국 대회의 성공은 이들 분야를 발전시키려는 화웨이와 파트너들의 공동 의지를 입증한다. 화웨이는 앞으로 파트너들과의 전략적 시너지를 강화해 고부가가치 응용 시나리오를 탐색하고, 첨단 기술을 공동으로 혁신하며, 글로벌 과제를 헤쳐 나갈 것이다. 화웨이와 파트너들은 함께 전 세계적으로 교육 및 의료의 디지털 및 지능형 전환 로드맵을 재정립해 나갈 것이다.

SOURCE Huawei