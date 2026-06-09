Huawei Lancar Program "AHEAD" Bina Ekosistem Baharu Demi Manfaat Bersama dalam Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan

SHENZHEN, China, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Konvensyen Rakan Kongsi Pendidikan & Penjagaan Kesihatan Global 2026, yang diadakan berdasarkan tema "Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare" ("Bersama-sama, Mengupayakan Pendidikan & Penjagaan Kesihatan Berteraskan Pintar"), telah melabuhkan tirai dengan jayanya di China. Acara tersebut menghimpunkan lebih daripada 500 pelanggan industri dan rakan kongsi dari lebih 40 negara dan wilayah. Di acara itu, Huawei memperkenalkan Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 – Program "AHEAD", yang dikhususkan untuk mewujudkan sinergi industri yang lebih erat dan memupuk sebuah ekosistem mampan serta berkaliber tinggi.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Transformasi dipacu AI, menaik taraf perikatan rakan kongsi agar seiring dengan peredaran zaman

Junfeng Li (Wind), Naib Presiden Huawei, Ketua Pegawai Eksekutif Global Public Sector BU, menegaskan dalam ucaptamanya bahawa kita kini berada dalam gelombang transformasi yang dipacu oleh AI. Sebagai asas pembangunan manusia yang mampan, sektor pendidikan dan penjagaan kesihatan berdepan keperluan global untuk melaksanakan transformasi pintar—satu cabaran yang pada masa sama membuka peluang yang amat besar.

Beliau menekankan komitmen Huawei untuk merintis laluan optimum bagi transformasi pintar dalam sektor pendidikan dan penjagaan kesihatan yang bertujuan untuk memanfaatkan AI dan teknologi perbatasan lain bagi mendemokrasikan akses kepada pendidikan berkualiti tinggi serta mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan di peringkat global. Pelancaran Program "AHEAD" merupakan langkah penting untuk Huawei bekerjasama dengan rakan kongsi global dalam membina sebuah komuniti industri demi masa depan.

Partner Alliance 2.0 mempererat kerjasama global dalam enam dimensi

Berkembang daripada infrastruktur 1.0 kepada ekosistem global lebih bersepadu, Partner Alliance 2.0 mengoptimumkan enam tonggak kolaboratif yang kritikal: pemahaman trend, pemerkasaan, penciptaan bersama penyelesaian, pemasaran, perkongsian peluang dan pengembangan, sekali gus memacu secara kolektif nilai unggul untuk rakan kongsi dan pelanggan.

Robert Yang, Pengarah Jabatan Pembangunan Rakan Kongsi, Global Public Sector BU, Huawei, menggariskan pelan hala tuju utama bagi peningkatan perikatan tersebut, mengetengahkan hasrat Huawei untuk menggembleng kepakaran kolektif rakan kongsi global. Dengan mendorong kerangka kolaboratif, Huawei berada pada kedudukan yang mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih inovatif dan khusus industri, seterusnya memacu lonjakan besar dalam transformasi digital dan pintar bagi sektor pendidikan serta penjagaan kesihatan.

Kejayaan penganjuran Konvensyen China Rakan Kongsi Pendidikan & Penjagaan Kesihatan Global ini menjadi bukti komitmen bersama Huawei dan rakan-rakannya dalam memajukan sektor-sektor ini. Memandang ke hadapan, Huawei akan memperdalam sinergi strategik dengan rakan kongsi untuk meneroka senario aplikasi bernilai tinggi, berinovasi bersama dalam teknologi canggih dan mengharungi cabaran global. Bersama-sama, Huawei dan rakan kongsi bersedia mentakrifkan semula hala tuju untuk transformasi digital dan pintar dalam sektor pendidikan serta penjagaan kesihatan pada skala global.

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