Huawei SPN、Yunnan Power Gridの次世代高速ベアラネットワーク構築を支援

昆明、中国、2026年5月7日 /PRNewswire/ -- 中国南西部の重要なエネルギー拠点であるYunnan Power Grid Co., Ltd. （Yunnan Power Grid）は、大規模なクリーンエネルギー送電とスマートグリッド開発を担っています。しかし、同地域の複雑な地形と長い送電線がこの変革を困難にしており、デジタル化および知能化へのアップグレードが急務となっています。生産データの爆発的増加と複雑なサービスシナリオの台頭がこの緊急性をさらに高めており、基盤となる通信ベアラネットワークに対し、これまで以上に厳しい要件を課しています。

電力業界のデジタル化および知能化変革におけるネットワーク伝送の課題

これらの問題に対処するため、Yunnan Power Gridは次世代ベアラネットワークの進化を推進するためにSPNを選択し、これを第14次および第15次5カ年計画に組み込みました。同社はこの技術を16都市で大規模に順次展開し、今後20年間の通信基盤を構築しました。この電力サービスの戦略的アップグレードにおいて、Huaweiは主要なパートナーとなっています。

二重の恩恵：究極の体験と長期的な価値

2022年のパイロット運用以来、SPNは技術試行から雲南省全体の標準アーキテクチャへと進化しました。現在、SPNは昭通と普洱で展開されており、次世代ベアラネットワークの価値が最大限に引き出されています。

第一に、帯域幅のボトルネックが解消されました。次世代SPNベアラネットワークは、155Mbit/sから10Gbit/sという容量制限を打破することで、帯域幅のボトルネックを解消します。SPNデバイスは、アクセス層（変電所、発電所、カスタマーセンター）の帯域幅を1Gbit/sに引き上げ、China Southern Power Gridの基準を満たしています。アグリゲーション層およびコア層は、サイトやサービスの規模に応じて50Gbit/sまたは100Gbit/sまで拡張可能です。このソリューションは、電力専用線をエンドツーエンドで分離する10Mbit/sの細粒度ハードパイプを実現し、送電ビデオ監視のような高帯域サービスをサポートするとともに、スムーズな進化を保証します。

第二に、帯域幅のアップグレードにより、検査および保守効率が大幅に向上しました。HuaweiのSPNソリューションは、リアルタイムのSLAモニタリング（遅延、パケットロス）と数分以内での障害特定を可能にし、SDH機器の故障に関連する保守コストを削減します。曲靖電力供給局では、1回の検査時間が30分から3分に短縮され、保守作業全体では7時間以上から21分に短縮されました。O&Mセンターは現在、事前に設定されたモニタリングポイントを通じて、重大な障害を15日早く検出できるようになりました。半年間で、現場訪問回数は112回から61回へと45.54％減少しました。

第三に、サービス伝送のインテリジェンスレベルが大幅に向上しました。HuaweiのSPNソリューションは、遅延に敏感なテレプロテクションやディスパッチングから、高トラフィックなビデオまで、多様な電力サービスを信頼性の高い伝送でサポートします。FlexEのハードスライシングおよびソフトスライシングを使用することで、帯域幅の再利用性を高めながら、サービス間の厳格な分離を保証します。IPv4/IPv6デュアルスタックにより柔軟なローカル転送が可能になり、送電線モニタリングや電源・グリッド・負荷・蓄電統合などのIoTアクセスが容易になります。

最後に、SPNは長期的な投資保護を提供します。25Gbit/sから400Gbit/sへの速度の進化は低コストのアップグレードで対応可能であり、重複した設備構築を避けることができます。

ソリューションの詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください：

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

SOURCE Huawei