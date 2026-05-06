Huawei SPN pomaga Yunnan Power Grid w budowie nowej generacji sieci transmisyjnej o wysokiej przepustowości

KUNMING (Chiny), 6 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Jako kluczowy ośrodek energetyczny w południowo-zachodnich Chinach, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) odpowiada za przesył energii odnawialnej na dużą skalę oraz rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Złożone ukształtowanie terenu regionu oraz długie linie przesyłowe sprawiają jednak, że transformacja ta jest wyzwaniem, a modernizacja cyfrowa i inteligentna staje się coraz pilniejsza. Gwałtowny wzrost ilości danych produkcyjnych oraz rozwój złożonych scenariuszy usług dodatkowo zwiększają tę presję, stawiając coraz bardziej rygorystyczne wymagania wobec podstawowej sieci transmisyjnej.

1panbiyi

Wyzwania w zakresie transmisji sieciowej w cyfrowej i inteligentnej transformacji sektora energetycznego

Aby sprostać tym wyzwaniom, Yunnan Power Grid wybrał technologię SPN jako podstawę rozwoju sieci transmisyjnej nowej generacji, uwzględniając ją zarówno w 14., jak i 15. planie pięcioletnim. Spółka stopniowo wdraża tę technologię na dużą skalę w 16 miastach, tworząc fundament komunikacyjny na kolejne dwie dekady. W tej strategicznej modernizacji usług elektroenergetycznych Huawei stał się kluczowym partnerem.

Podwójne korzyści: najwyższa jakość doświadczenia oraz długoterminowa wartość

Od momentu pilotażu w 2022 r. technologia SPN przeszła od etapu testów technicznych do standardowej architektury w całej prowincji Junnan. Wraz z wdrożeniami SPN w Zhaotong i Pu'er w pełni uwidacznia się wartość sieci transmisyjnej nowej generacji.

Po pierwsze, rozwiązano problem ograniczeń przepustowości. Sieć transmisyjna SPN nowej generacji eliminuje wąskie gardła przepustowości, przełamując ograniczenia pojemności na poziomie 155 Mbit/s - 10 Gbit/s. Urządzenia SPN zwiększają przepustowość warstwy dostępowej (stacje elektroenergetyczne, elektrownie, centra obsługi klienta) do 1 Gbit/s, spełniając standardy China Southern Power Grid. Warstwy agregacyjna i rdzeniowa skalują się do 50 Gbit/s lub 100 Gbit/s w zależności od lokalizacji oraz wielkości usług. Rozwiązanie umożliwia tworzenie łączy o niskiej granularności 10 Mbit/s typu hard pipe dla pełnej izolacji prywatnych linii energetycznych end-to-end, wspierając usługi o wysokiej przepustowości, takie jak monitoring wideo przesyłu energii, oraz zapewniając płynną ewolucję sieci.

Po drugie, zwiększenie przepustowości znacząco poprawiło efektywność inspekcji i utrzymania. Rozwiązanie SPN firmy Huawei umożliwia monitorowanie SLA w czasie rzeczywistym (opóźnienia, utrata pakietów) oraz lokalizację usterek w ciągu kilku minut, co ogranicza koszty utrzymania związane z awariami sprzętu SDH. W Biurze Energetyki w Qujing czas pojedynczej inspekcji skrócił się z 30 do 3 minut, a pełny cykl utrzymania z ponad 7 godzin do 21 minut. Centrum eksploatacji i utrzymania wykrywa obecnie poważne usterki o 15 dni wcześniej dzięki zdefiniowanym punktom monitorowania. W ciągu sześciu miesięcy liczba wizyt terenowych spadła ze 112 do 61 - co oznacza redukcję o 45,54%.

Po trzecie, znacznie zwiększono poziom zastosowania rozwiązań inteligentnych w transmisji usług. Rozwiązanie SPN firmy Huawei obsługuje różnorodne usługi elektroenergetyczne - od wrażliwych na opóźnienia systemów telezabezpieczeń i dyspozycji mocy po transmisję wideo o dużym natężeniu ruchu - zapewniając niezawodną transmisję. Dzięki zastosowaniu technologii FlexE z twardym i miękkim podziałem zasobów zapewniona jest ścisła izolacja między usługami przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania pasma. Obsługa podwójnego stosu IPv4/IPv6 umożliwia elastyczne przekazywanie na poziomie lokalnym i łatwą integrację z rozwiązaniami IoT, takimi jak monitoring linii przesyłowych czy integracja pomiędzy źródłem, siecią, odbiorcą i magazynem energii.

Wreszcie SPN zapewnia długoterminową ochronę inwestycji. Ewolucja do prędkości od 25 Gbit/s do 400 Gbit/s może być realizowana poprzez niskokosztowe modernizacje, co eliminuje konieczność ponownej budowy infrastruktury.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o rozwiązaniach, odwiedź oficjalną stronę internetową:

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2973652/1panbiyi.jpg