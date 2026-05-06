Huawei SPN Bantu Yunnan Power Grid Bina Rangkaian Pembawa Berkelajuan Tinggi Generasi Akan Datang

KUNMING, China, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai hab tenaga utama di Barat Daya China, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) dipertanggungjawabkan dengan penghantaran tenaga bersih berskala besar serta pembangunan grid pintar. Namun, rupa bumi yang kompleks dan talian penghantaran yang panjang menjadikan transformasi ini mencabar, sekali gus menjadikan penaiktarafan digital dan pintar semakin mendesak. Ledakan data pengeluaran serta peningkatan senario perkhidmatan yang kompleks menguatkan lagi keterdesakan ini, sekali gus mengenakan keperluan yang semakin ketat terhadap rangkaian pembawa komunikasi asas.

Cabaran Pengangkutan Rangkaian dalam Transformasi Digital dan Pintar Industri Kuasa

Bagi menangani isu ini, Yunnan Power Grid telah memilih SPN untuk memacu evolusi rangkaian pembawa generasi akan datang, dengan menggabungkannya ke dalam Rancangan Lima Tahun ke-14 dan juga ke-15. Syarikat melancarkan teknologi secara progresif pada skala besar di 16 bandar, bagi meletakkan asas komunikasi untuk dua dekad akan datang. Dalam peningkatan strategik perkhidmatan kuasa elektrik ini, Huawei muncul sebagai rakan kongsi utama.

Dwimanfaat: Pengalaman Unggul dan Nilai Jangka Panjang

Sejak projek perintis pada 2022, SPN telah berkembang daripada percubaan teknikal kepada seni bina standard di seluruh Wilayah Yunnan. Dengan SPN yang kini dilaksanakan di Zhaotong dan Pu'er, nilai penuh rangkaian pembawa generasi akan datang semakin terserlah.

Pertama, kekangan lebar jalur telah diselesaikan. Rangkaian pembawa SPN generasi akan datang menyelesaikan kekangan lebar jalur dengan memecahkan had kapasiti 155 Mbit/s–10 Gbit/s. Peranti SPN meningkatkan lebar jalur lapisan akses (pencawang, stesen janakuasa, pusat pelanggan) kepada 1 Gbit/s, seterusnya memenuhi piawaian China Southern Power Grid. Lapisan pengagregatan dan teras boleh diskalakan sehingga 50 Gbit/s atau 100 Gbit/s mengikut lokasi dan saiz perkhidmatan. Penyelesaian ini mengupayakan paip keras berbutir halus 10 Mbit/s untuk pengasingan hujung-ke-hujung talian persendirian kuasa, menyokong perkhidmatan lebar jalur tinggi seperti pemantauan video penghantaran dan memastikan evolusi yang lancar.

Kedua, penaiktarafan lebar jalur meningkatkan kecekapan pemeriksaan dan penyelenggaraan dengan ketara. Penyelesaian SPN Huawei membolehkan pemantauan SLA masa nyata (kependaman, kehilangan paket) dan penentuan kerosakan dalam beberapa minit, sekali gus mengurangkan kos penyelenggaraan berkaitan kegagalan peralatan SDH. Di Biro Bekalan Kuasa Qujing, masa pemeriksaan tunggal menurun daripada 30 minit kepada 3 minit, dan penyelenggaraan kitaran penuh daripada lebih 7 jam kepada 21 minit. Pusat operasi dan penyelenggaraan (O&M) kini dapat mengesan kecacatan utama 15 hari lebih awal melalui titik pemantauan pratetap. Dalam tempoh enam bulan, lawatan di tapak berkurang daripada 112 kepada 61—penurunan sebanyak 45.54%.

Ketiga, tahap kecerdasan penghantaran perkhidmatan ditingkatkan dengan ketara. Penyelesaian SPN Huawei menyokong pelbagai perkhidmatan kuasa elektrik—daripada teleperlindungan dan penyerahan peka kependaman kepada video trafik tinggi—dengan penghantaran yang boleh dipercayai. Dengan menggunakan penghirisan keras dan lembut FlexE, ia memastikan pengasingan tegar antara perkhidmatan sambil meningkatkan penggunaan semula lebar jalur. Dwitindanan IPv4/IPv6 membolehkan penghantaran tempatan yang fleksibel serta akses IoT yang mudah, seperti pemantauan talian penghantaran dan integrasi sumber-grid-beban-storan.

Akhir sekali, SPN menyediakan perlindungan pelaburan jangka panjang. Evolusi kepada kadar 25 Gbit/s hingga 400 Gbit/s boleh disokong melalui peningkatan berkos rendah, sekali gus mengelakkan pembinaan yang berulang.

SOURCE Huawei