Huawei SPN, Yunnan Power Grid'in Yeni Nesil Yüksek Hızlı Taşıyıcı Ağı Kurmasına Destek Oluyor

KUNMING, Çin, 7 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Çin'in Güneybatısında önemli bir enerji merkezi olan Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid), büyük ölçekli temiz enerji iletimi ve akıllı şebeke geliştirme görevlerini üstlenmiştir. Ancak, bölgenin karmaşık arazi yapısı ve uzun iletim hatları bu dönüşümü zorlaştırmış ve dijital ve akıllı dönüşümü giderek daha acil hale getirmiştir. Üretim verilerindeki patlama ve karmaşık hizmet senaryolarının yaygınlaşması, bu aciliyeti daha da artırmakta ve altta yatan iletişim taşıyıcı ağına giderek daha katı gereklilikler yüklemektedir.

Enerji Sektörünün Dijital ve Akıllı Dönüşümünde Ağ İletim Sorunları

Bu sorunların üstesinden gelmek için Yunnan Power Grid, yeni nesil taşıyıcı ağının gelişimini yönlendirmek üzere SPN'yi tercih etmiş ve bunu hem 14. hem de 15. Beş Yıllık Planlara dahil etmiştir. Şirket, bu teknolojiyi 16 şehirde kademeli olarak geniş çapta uygulamaya koyarak, önümüzdeki yirmi yıl için bir iletişim altyapısı oluşturdu. Elektrik hizmetleri alanındaki bu stratejik dönüşümde Huawei, kilit bir ortak olarak öne çıkmıştır.

Çifte Temettü: Üst Düzey Deneyim ve Uzun Vadeli Değer

2022'deki pilot uygulamanın ardından SPN, teknik bir deneme aşamasından Yunnan Eyaleti genelinde standart bir mimariye dönüşmüştür. SPN'nin Zhaotong ve Pu'er'de kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeni nesil taşıyıcı ağın tüm potansiyeli ortaya çıkıyor.

İlk olarak, bant genişliği darboğazı giderildi. Yeni nesil SPN taşıyıcı ağı, 155 Mbit/s-10 Gbit/s kapasite sınırını aşarak bant genişliği darboğazlarını ortadan kaldırır. SPN cihazları, erişim katmanındaki (trafo merkezleri, elektrik santralleri, müşteri merkezleri) bant genişliğini 1 Gbit/s'ye çıkararak China Southern Power Grid standartlarını karşılar. Toplama ve çekirdek katmanları, tesisin ve hizmetin büyüklüğüne bağlı olarak 50 Gbit/s veya 100 Gbit/s'ye kadar ölçeklenebilir. Bu çözüm, özel güç hatlarının uçtan uca yalıtımı için 10 Mbit/s hızında yüksek hassasiyetli sabit bağlantılar sağlar; böylece video izleme gibi yüksek bant genişliği gerektiren hizmetleri destekler ve sorunsuz bir geçiş süreci garanti eder.

İkinci olarak, bant genişliğinin yükseltilmesi denetim ve bakım verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Huawei'nin SPN çözümü, gerçek zamanlı SLA izleme (gecikme, paket kaybı) ve dakikalar içinde arıza tespitini mümkün kılarak, SDH ekipman arızalarından kaynaklanan bakım maliyetlerini azaltır. Qujing Elektrik Dağıtım Bürosu'nda, tek seferlik denetim süresi 30 dakikadan 3 dakikaya, tam bakım süresi ise 7 saatin üzerindeyken 21 dakikaya düştü. O&M merkezi, önceden belirlenmiş izleme noktaları sayesinde artık önemli arızaları 15 gün önceden tespit ediyor. Altı ay içinde saha ziyaretleri 112'den 61'e düşerek %45,54 oranında azaldı.

Üçüncü olarak, servis taşımacılığının istihbarat seviyesi büyük ölçüde geliştirilmiştir. Huawei'nin SPN çözümü, gecikmeye duyarlı uzaktan koruma ve sevk işlemlerinden yüksek trafikli videoya kadar çeşitli elektrik hizmetleri için güvenilir iletim desteği sunar. FlexE'nin sert ve yumuşak dilimleme özelliklerini kullanarak, hizmetler arasında sağlam bir izolasyon sağlarken bant genişliğinin yeniden kullanımını da artırır. IPv4/IPv6 çift yığın, iletim hattı izleme ve kaynak-şebeke-yük-depolama entegrasyonu gibi uygulamalar için esnek yerel yönlendirme ve kolay IoT erişimi sağlar.

Son olarak, SPN uzun vadeli yatırım koruması sağlar. 25 Gbit/s'den 400 Gbit/s'ye geçiş, tekrar tekrar altyapı kurulumuna gerek kalmadan, düşük maliyetli yükseltmelerle desteklenebilir.

