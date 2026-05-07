Yunnan Power Grid Bangun "Bearer Network" Generasi Baru Berkecepatan Tinggi dengan Solusi SPN dari Huawei

Tantangan Infrastruktur Jaringan di Era Transformasi Digital dan Teknologi Cerdas di Industri Kelistrikan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Yunnan Power Grid memilih teknologi SPN sebagai fondasi pengembangan bearer network generasi baru, sebuah inisiatif yang menjadi bagian dari Rencana Lima Tahun Ke-14 dan Ke-15. Teknologi ini diterapkan secara bertahap di 16 kota sebagai basis infrastruktur komunikasi selama dua dekade ke depan. Dalam proses ini, Huawei menjadi mitra utama Yunnan Power Grid.

Manfaat Ganda: Kinerja dan Nilai Jangka Panjang

Sejak diuji coba pada 2022, SPN telah beralih dari tahap eksperimen menjadi arsitektur standar di seluruh provinsi Yunnan. Lebih lagi, fase implementasi di wilayah Zhaotong dan Pu'er turut membuktikan manfaat yang dihasilkan bearer network ini.

Pertama, kendala kapasitas bandwidth berhasil diatasi. Jaringan SPN generasi baru melampaui batas kapasitas sebelumnya (155 Mbit/s hingga 10 Gbit/s), dengan peningkatan bandwidth hingga 1 Gbit/s pada lapisan akses, sesuai standar China Southern Power Grid. Pada lapisan agregasi dan inti, kapasitas bertambah hingga 50 Gbit/s atau 100 Gbit/s, bergantung pada kebutuhan layanan. Solusi ini juga mendukung isolasi layanan melalui jalur khusus berkapasitas granular hingga 10 Mbit/s sehingga memenuhi kebutuhan layanan dengan bandwidth tinggi seperti pemantauan video transmisi.

Kedua, peningkatan bandwidth turut mendorong efisiensi inspeksi dan pemeliharaan. Solusi SPN dari Huawei mewujudkan pemantauan SLA secara seketika, termasuk latensi dan packet loss, serta fault localization dalam hitungan menit. Di Qujing Power Supply Bureau, durasi dari satu pekerjaan inspeksi berkurang dari 30 menit menjadi 3 menit, sementara siklus pemeliharaan menjadi lebih singkat, menurun dari sekitar 7 jam menjadi 21 menit. Dalam enam bulan, jumlah kunjungan lapangan juga berkurang dari 112 menjadi 61, atau menurun 45,54%.

Ketiga, kecerdasan service transport meningkat drastis. Solusi SPN dari Huawei mendukung berbagai layanan kelistrikan, mulai dari proteksi jarak jauh yang sensitif terhadap latensi hingga layanan video berkapasitas besar. Dengan teknologi slicing FlexE, sistem memperketat isolasi layanan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Dukungan dual-stack IPv4/IPv6 juga mendukung konektivitas yang lebih fleksibel, termasuk integrasi perangkat IoT untuk pemantauan jaringan dan pengelolaan sistem energi.

Keempat, SPN melindungi investasi jangka panjang. Jaringan ini dapat ditingkatkan dari 25 Gbit/s hingga 400 Gbit/s melalui proses upgrade yang relatif sederhana, tanpa membangun ulang infrastruktur.

Informasi selengkapnya:

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

SOURCE Huawei