Huawei SPN помогает Yunnan Power Grid построить высокоскоростную сеть следующего поколения

Huawei

May 07, 2026, 08:20 ET

КУНЬМИН, Китай, 7 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Являясь ключевым энергетическим центром на юго-западе Китая, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) занимается крупномасштабной передачей чистой энергии и развитием умных сетей. Однако сложная местность региона и протяженные линии электропередач сделали эту трансформацию сложной, делая цифровую и интеллектуальную модернизацию все более актуальной. Большой объем производственных данных и рост сложных сценариев обслуживания еще больше усиливают необходимость модернизации, предъявляя все более строгие требования к базовой сети каналов связи.

1panbiyi

Проблемы сетевого транспорта в цифровой и интеллектуальной трансформации электроэнергетики
Чтобы решить эти проблемы, Yunnan Power Grid выбрала SPN для развития своей сети следующего поколения, включив ее как в 14-й, так и в 15-й пятилетние планы. Компания постепенно развернула технологию в больших масштабах в 16 городах, заложив основу связи на следующие два десятилетия. В этом стратегическом обновлении электроэнергетических услуг Huawei стала ключевым партнером.

Двойные дивиденды — Исключительный опыт и долгосрочная ценность
С момента пилотного проекта в 2022 году SPN превратилась из технического испытания в стандартную архитектуру в провинции Юньнань. Поскольку SPN в настоящее время находится на стадии реализации в Чжаотуне и Пуэре, приходит понимание полной ценности базовой сети следующего поколения.

Во-первых, узкое место в пропускной способности было устранено. Базовая сеть SPN следующего поколения устраняет узкие места в пропускной способности, снимая ограничение в 155 Мбит/с и делая возможным 10 Гбит/с. Устройства SPN увеличивают пропускную способность уровня доступа (подстанции, электростанции, центры обслуживания клиентов) до 1 Гбит/с, что соответствует стандартам China Southern Power Grid. Агрегирование и базовые уровни масштабируются до 50 Гбит/с или 100 Гбит/с в зависимости от размера участка и обслуживания. Данное решение позволяет использовать тонкозернистые жесткие трубы с пропускной способностью 10 Мбит/с для сквозной изоляции частных линий электропередач, поддерживая услуги с высокой пропускной способностью, такие как видеонаблюдение за передачей, и обеспечивая плавную эволюцию.

Во-вторых, обновление пропускной способности значительно повысило эффективность проверок и обслуживания. Решение SPN от Huawei обеспечивает мониторинг SLA в режиме реального времени (задержка, потеря пакетов) и локализацию неисправностей в течение нескольких минут, сокращая расходы на обслуживание, связанные со сбоями оборудования SDH. В Qujing Power Supply Bureau время однократной проверки сократилось с 30 до 3 минут, а время технического обслуживания полного цикла — с более чем 7 часов до 21 минуты. Центр эксплуатации и технического обслуживания теперь обнаруживает серьезные дефекты на 15 дней раньше с помощью предустановленных точек мониторинга. За шесть месяцев количество посещений участков сократилось со 112 до 61 — на 45,54 %.

В-третьих, значительно улучшился интеллектуальный уровень предоставления обслуживания. Решение SPN от Huawei поддерживает различные услуги электроснабжения — от телезащиты с учетом задержки и диспетчеризации до видео с высоким трафиком, обеспечивая их надежную передачу. Использование жесткой и мягкой нарезки FlexE обеспечивает жесткую изоляцию между сервисами при одновременном повышении повторного использования пропускной способности. Двойной стек IPv4/IPv6 обеспечивает гибкую локальную переадресацию и легкий доступ к Интернету вещей, такой как мониторинг линии передачи и интеграция формата «источник-сеть-нагрузка-хранилище».

Наконец, SPN обеспечивает долгосрочную защиту инвестиций. Эволюция скорости с 25 Гбит/с до 400 Гбит/с может поддерживаться за счет недорогих обновлений, что позволяет избежать повторного строительства.

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn
https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2973652/1panbiyi.jpg

Huawei SPN aiuta Yunnan Power Grid a realizzare una rete per il trasporto ad alta velocità di nuova generazione

In qualità di hub energetico chiave nel sud-ovest della Cina, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) ha il compito di garantire la...
Huawei SPN helpt Yunnan Power Grid bij het bouwen van een Next-Gen High-Speed Bearer Network

Als belangrijke energiehub in Zuidwest-China is Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) belast met grootschalige transmissie van schone...
