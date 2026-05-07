تقنية SPN من Huawei تساعد شركة "شبكة كهرباء مقاطعة يونان" على بناء شبكة حاملة عالية السرعة من الجيل التالي

كونمينغ ، الصين ، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- باعتبارها مركزًا رئيسيًا للطاقة في جنوب غرب الصين ، فإن شركة "يونان باور جريد كو ليمتد" (Yunnan Power Grid Co. ، Ltd.) (شبكة كهرباء مقاطعة يونان) مكلفة بنقل الطاقة النظيفة على نطاق واسع والتطوير الذكي للشبكات. ومع ذلك ، فإن التضاريس المعقدة في المنطقة وخطوط النقل الطويلة جعلت هذا التحول تحديًا ، مما يجعل الترقية الرقمية والذكية أكثر إلحاحًا. إن انفجار بيانات الإنتاج وظهور سيناريوهات الخدمة المعقدة يزيدان من تعزيز هذه الحاجة الملحة ، مما يفرض متطلبات أكثر صرامة على شبكة الاتصالات الحاملة الأساسية.

تحديات النقل عبر الشبكات في التحول الرقمي والذكي لصناعة الطاقة

لمعالجة هذه القضايا ، اختارت (شبكة كهرباء مقاطعة يونان) تقنية SPN "شبكة تقسيم الحزم" لدفع تطور شبكتها الحاملة من الجيل التالي ، ودمجها في كل من الخطط الخمسية الرابعة عشر والخامسة عشر. قامت الشركة بتنفيذ التكنولوجيا تدريجيًا على نطاق واسع في 16 مدينة ، ما أدى لوضع أساس للاتصالات في العقدين المقبلين. في إطار هذا التحديث الاستراتيجي لخدمات الطاقة الكهربائية ، برزت "هواوي" (Huawei) كشريك رئيسي.

مكاسب مزدوجة: خبرة فائقة وقيمة طويلة الأجل

منذ بدء التشغيل التجريبي في عام 2022 ، تطورت تقنية SPN من تجربة تقنية إلى بنية قياسية في جميع أنحاء "مقاطعة يونان". مع نشر تقنية SPN الآن في مدينتيّ "تشاوتونغ" و"بوير"، يتم فتح الآفاق للقيمة الكاملة للشبكة الحاملة من الجيل التالي.

أولاً ، تم حل مشكلة حواجز عرض النطاق الترددي. تقوم شبكة تقنية SPN الحاملة من الجيل التالي بحل مشكلة حواجز عرض النطاق الترددي من خلال كسر حاجز نطاق السعة البالغ 155 ميغابت/ثانية إلى 10 غيغابت/ثانية. تزيد أجهزة تقنية SPN من عرض النطاق الترددي لطبقة الوصول (المحطات الفرعية، ومحطات الكهرباء، ومراكز العملاء) إلى 1 غيغابت/ثانية ، وتلبي معايير "شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية". تمت زيادة قدرة طبقات التجميع وطبقة النواة إلى 50 غيغابت/ثانية أو 100 غيغابت/ثانية حسب حجم الموقع والخدمة. يتيح الحل أنابيب صلبة دقيقة بقدرة 10 ميغابت/ثانية لعزل شامل لخطوط الطاقة الخاصة، ما يدعم خدمات النطاق الترددي العالي مثل مراقبة فيديو الإرسال وضمان التطور السلس.

ثانيًا ، حسّنت ترقية عرض النطاق الترددي بشكل كبير من كفاءة الفحص والصيانة. يتيح حل تقنية SPN من "هواوي" مراقبة "اتفاقية مستوى الخدمة" في الوقت الفعلي (التأخير ، فقدان الحِزَم) وتحديد مواضع الخلل في غضون دقائق ، مما يقلل من تكاليف الصيانة المرتبطة بحالات خلل معدات "التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن". في "مكتب مدينة (كوجينغ) لإمداد الطاقة"، انخفض وقت الفحص الفردي من 30 دقيقة إلى 3 دقائق ، وانخفض وقت صيانة الدورة الكاملة من أكثر من 7 ساعات إلى 21 دقيقة. يستطيع كتشف مركز التشغيل والصيانة الآن اكتشاف العيوب الرئيسية قبل 15 يومًا من خلال نقاط المراقبة المحددة مسبقًا. على مدى ستة أشهر ، انخفضت زيارات الموقع من 112 إلى 61 زيارة، أي انخفاض بنسبة 45.54٪.

ثالثًا ، تم تحسين مستوى الذكاء لنقل الخدمة بشكل كبير. يدعم حل تقنية SPN من "هواوي" خدمات الطاقة الكهربائية المتنوعة، من الحماية عن بُعد الحساسة للتأخير والإرسال إلى خدمات الفيديو عالية البيانات، مع نقل موثوق. باستخدام تقسيم تقنية FlexE الصلب والناعم ، فإنها تضمن عزلاً صارمًا بين الخدمات مع تعزيز إعادة استخدام عرض النطاق الترددي. يتيح المكدس المزدوج لبروتوكول IPv4/IPv6 التوجيه المحلي المرن وسهولة الوصول إلى إنترنت الأشياء ، مثل مراقبة خط النقل، والتكامل بين المصدر، والشبكة، والتخزين، والحِمل.

وأخيرًا ، توفر تقنية SPN حماية استثمارية طويلة الأجل. يمكن دعم التطور إلى نطاق معدلات من 25 غيغابت/ثانية إلى 400 غيغابت/ثانية من خلال التحديثات منخفضة التكلفة ، وتجنب البناء المتكرر.

