Le SPN de Huawei aide Yunnan Power Grid à construire un réseau de transport haut débit nouvelle génération

KUNMING, Chine, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- En tant que centre énergétique clé dans le sud-ouest de la Chine, Yunnan Power Grid Co. Ltd. (Yunnan Power Grid) est chargé du transport d'énergie propre à grande échelle et du développement de réseaux intelligents. Cependant, la complexité du terrain de la région et les longues lignes de transmission ont rendu cette transformation difficile, accentuant l'urgence de la montée en puissance numérique et intelligente. L'explosion des données de production et l'émergence de scénarios de services complexes amplifient encore cette urgence, imposant des exigences de plus en plus strictes au réseau de transport de communication sous-jacent.

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Les défis liés au transport réseau dans la transformation numérique et intelligente du secteur de l'électricité

Afin de faire face à ces problèmes, Yunnan Power Grid a choisi un SPN pour piloter l'évolution de son réseau de transport nouvelle génération, en l'intégrant à la fois dans les 14e et 15e plans quinquennaux. L'entreprise a progressivement déployé la technologie à grande échelle dans 16 villes, jetant ainsi les bases de la communication pour les deux prochaines décennies. Dans cette modernisation stratégique des services d'électricité, Huawei est apparu comme un partenaire clé.

Double dividende : expérience ultime et valeur à long terme

Depuis le projet pilote de 2022, le SPN est passé d'un projet pilote technique à une architecture standard dans toute la province du Yunnan. Avec le déploiement du SPN à Zhaotong et Pu'er, tout le potentiel du réseau de transport nouvelle génération est en train d'être exploité.

Premièrement, le goulot d'étranglement de la bande passante a été résolu. Le réseau de transport SPN nouvelle génération résout les goulots d'étranglement de la bande passante en dépassant la limite de capacité de 155 Mbit/s à 10 Gbit/s. Les dispositifs du SPN augmentent la bande passante de la couche d'accès (sous-stations, centrales électriques, centres clients) jusqu'à 1 Gbit/s, conformément aux normes de China Southern Power Grid. Les couches d'agrégation et couches centrales s'étendent jusqu'à 50 Gbit/s ou 100 Gbit/s en fonction de la taille du site et du service. La solution permet d'utiliser des conduites rigides à granularité fine de 10 Mbit/s pour isoler de bout en bout les lignes électriques privées, en prenant en charge des services à large bande passante tels que la transmission de la vidéosurveillance et en garantissant une transition en douceur.

Deuxièmement, la mise à niveau de la bande passante a considérablement amélioré l'efficacité de l'inspection et de la maintenance. La solution SPN de Huawei permet de surveiller en temps réel les accords de niveau de service (latence, perte de paquets) et de localiser les pannes en quelques minutes, réduisant ainsi les coûts de maintenance liés aux pannes des équipements SDH. Au Qujing Power Supply Bureau, le temps d'une inspection est passé de 30 à 3 minutes, et la maintenance du cycle complet de plus de 7 heures à 21 minutes. Le centre d'exploitation et de maintenance détecte désormais les défauts majeurs 15 jours plus tôt grâce à des points de contrôle prédéfinis. En six mois, le nombre de visites est passé de 112 à 61, soit une réduction de 45,54 %.

Troisièmement, le niveau de qualité du service de transport a été considérablement amélioré. La solution SPN de Huawei prend en charge divers services d'énergie électrique, de la téléprotection et de la gestion du trafic sensibles à la latence à la vidéo à fort débit, avec une transmission fiable. Le découpage (slicing) FlexE matériel et logiciel permet de garantir une isolation rigide entre les services tout en améliorant la réutilisation de la bande passante. La double pile IPv4/IPv6 permet un transfert local flexible et un accès IoT facile, comme la surveillance des lignes de transmission et l'intégration source-réseau-charge-stockage.

Enfin, le SPN offre une protection des investissements à long terme. L'évolution vers des débits de 25 Gbit/s à 400 Gbit/s peut être soutenue par des mises à niveau peu coûteuses, évitant ainsi des constructions répétées.

Pour obtenir des solutions détaillées, veuillez consulter notre site Internet officiel :

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn.

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