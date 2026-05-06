Huawei SPN pomáha spoločnosti Yunnan Power Grid pri výstavbe vysokorýchlostnej nosnej siete novej generácie
News provided byHuawei
May 06, 2026, 12:23 ET
KUNMING, Čína, 6. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) je v juhozápadnej Číne kľúčovým energetickým uzlom. Jej úlohou je aktuálne zabezpečiť rozsiahly prenos čistej energie a rozvoj inteligentných sietí. Túto transformáciu však komplikuje zložitý terén regiónu a dlhé prenosové vedenia, čím sa digitálna a inteligentná modernizácia stáva čoraz naliehavejšou. Explózia produkčných dát a nárast komplexných servisných scenárov ešte viac zosilňujú túto naliehavosť a kladú na základnú komunikačnú sieť stále prísnejšie požiadavky.
Výzvy sieťového prenosu v rámci digitálnej a inteligentnej transformácie energetického priemyslu
Na riešenie týchto problémov si spoločnosť Yunnan Power Grid vybrala systém SPN ako hnaciu silu vývoja svojej siete nosičov novej generácie a začlenila ju do 14. aj 15. päťročného plánu. Spoločnosť postupne zaviedla túto technológiu vo veľkej mierke v 16 mestách, čím položila komunikačný základ na ďalšie dve desaťročia. Do tejto strategickej modernizácie služieb v oblasti elektrickej energie vstupuje Huawei ako kľúčový partner.
Duálne prínosy: dokonalá skúsenosť a dlhodobá hodnota
Od pilotného projektu v roku 2022 sa SPN vyvinul z technickej skúšobnej verzie na štandardnú architektúru v rámci celej provincie Yunnan. Vďaka nasadeniu SPN v Zhaotongu a Pu'eri sa teraz uplatňuje plná hodnota siete nosičov novej generácie.
Po prvé, vyriešil sa problém s nedostatočnou šírkou pásma. Nosná sieť SPN novej generácie rieši problematické miesta v šírke pásma prekonaním limitu kapacity 155 Mbit/s – 10 Gbit/s. Zariadenia SPN zvyšujú šírku pásma prístupovej vrstvy (rozvodne, elektrárne, zákaznícke centrá) na 1 Gbit/s, čím spĺňajú štandardy spoločnosti China Southern Power Grid. Agregačné a základné vrstvy možno škálovať až na 50 Gbit/s alebo 100 Gbit/s podľa veľkosti lokality a služby. Riešenie umožňuje jemnú granularitu pevných potrubí s rýchlosťou 10 Mbit/s pre komplexnú izoláciu súkromných elektrických vedení, podporuje širokopásmové služby, ako je prenosový video dohľad, a zabezpečuje plynulý vývoj.
Po druhé, vylepšenie šírky pásma výrazne zlepšilo efektivitu kontroly a údržby. Riešenie SPN od spoločnosti Huawei umožňuje monitorovanie SLA v reálnom čase (latencia, strata paketov) a lokalizáciu porúch v priebehu niekoľkých minút, čím sa znižujú náklady na údržbu v dôsledku porúch zariadení SDH. V Qujing Power Supply Bureau sa čas jednej kontroly skrátil z 30 na 3 minúty a čas údržby v celom cykle z viac ako 7 hodín na 21 minút. Prostredníctvom prednastavených monitorovacích bodov stredisko prevádzky a údržby teraz zisťuje závažné poruchy o 15 dní skôr. Za šesť mesiacov klesol počet návštev priamo na mieste zo 112 na 61, čo predstavuje pokles o 45,54 %.
Po tretie, výrazne sa zlepšila úroveň inteligencie prepravných služieb. Riešenie SPN od spoločnosti Huawei podporuje rôzne služby elektrickej energie – od teleochrany a dispečingu citlivého na latenciu až po video s vysokou prevádzkou – to všetko so spoľahlivým prenosom. Pomocou tvrdej a mäkkej segmentácie FlexE systém zaisťuje pevnú izoláciu medzi službami a zároveň zlepšuje opätovné využitie šírky pásma. Duálny stack IPv4/IPv6 umožňuje flexibilné lokálne presmerovanie a jednoduchý prístup k internetu vecí, ako je monitorovanie prenosových liniek a integrácia zdroj-sieť-záťaž-úložisko.
V neposlednom rade, SPN poskytuje dlhodobú ochranu investícií. Vývoj rýchlostí od 25 Gbit/s do 400 Gbit/s možno podporiť nízkonákladovými rozšíreniami, čím sa zabráni opakovanej výstavbe.
Podrobnosti riešenia nájdete na našej oficiálnej webovej stránke:
https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn
Share this article