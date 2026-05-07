화웨이 SPN, 윈난 전력망의 차세대 고속 베어러 네트워크 구축 지원

쿤밍, 중국 2026년 5월 7일 /PRNewswire/ -- 중국 서남부에서는 핵심 에너지 허브인 윈난 전력망 유한책임회사(Yunnan Power Grid Co., Ltd., 이하 윈난 전력망)가 대규모 청정에너지 송전과 스마트 그리드 개발을 담당하고 있다. 그러나 이 지역은 지형이 복잡하고 송전선이 길게 뻗어 있어 전환이 어려울 뿐만 아니라 디지털 및 지능형 업그레이드의 필요성이 갈수록 높아지고 있다. 생산 데이터의 폭발적 증가와 복잡한 서비스 시나리오의 부상으로 시급성은 한층 더 커지고 있고 기반 통신 베어러 네트워크의 요건은 갈수록 엄격해지고 있다.

전력 산업의 디지털 및 지능형 전환 시 네트워크 전송 문제

이 같은 문제를 해결하기 위해 윈난 전력망은 차세대 베어러 네트워크의 진화를 추진할 기술로 SPN을 선택하고, 이를 제14차 및 제15차 5개년 계획에 모두 반영했다. 회사는 16개 도시 전역에서 이 기술을 대규모로 단계적으로 도입해 향후 20년을 내다본 통신 기반을 마련했다. 전력 서비스의 이번 전략적 업그레이드에서 화웨이(Huawei)가 핵심 파트너로 부상했다.

두 가지 성과: 궁극의 경험과 장기적 가치

SPN은 2022년 시범사업 이후 기술 시험 단계에서 윈난성 전역의 표준 아키텍처로 발전했다. 현재 SPN이 자오퉁과 푸얼에 구축되면서 차세대 베어러 네트워크의 전체 가치가 본격적으로 발휘되고 있다.

첫째, 대역폭 병목 현상이 해소됐다. 차세대 SPN 베어러 네트워크는 155Mbit/s~10Gbit/s라는 용량 한계를 돌파해 대역폭 병목 현상을 해결한다. SPN 장비는 액세스 계층(변전소, 발전소, 고객 센터)의 대역폭을 1Gbit/s로 높여 중국 남방전망의 기준을 충족한다. 집선 및 코어 계층은 사이트와 서비스 규모에 따라 50Gbit/s 또는 100Gbit/s까지 확장된다. 이 솔루션은 10Mbit/s 미세 입도 하드 파이프를 통해 전력 전용 회선의 엔드투엔드 격리를 구현하고, 송전 영상 감시와 같은 고대역폭 서비스를 지원하며 원활한 진화를 보장한다.

둘째, 대역폭 업그레이드로 점검 및 유지보수 효율이 크게 높아졌다. 화웨이의 SPN 솔루션은 지연시간과 패킷 손실 등 SLA를 실시간으로 모니터링하고 수분 내 장애 위치를 파악할 수 있어 SDH 장비 장애와 관련된 유지보수 비용을 절감해 준다. 취징 전력공급국에서는 단일 점검 시간이 30분에서 3분으로, 전체 주기 유지보수 시간이 7시간 이상에서 21분으로 단축됐다. O&M 센터는 이제 사전 설정된 모니터링 지점을 통해 중대한 결함을 15일 더 일찍 감지할 수 있다. 6개월 동안 현장 방문 횟수는 112회에서 61회로 줄어 45.54% 감소했다.

셋째, 서비스 전송의 지능화 수준이 크게 향상됐다. 화웨이의 SPN 솔루션은 지연시간에 민감한 원격 보호 및 급전 지시부터 대용량 트래픽의 영상 서비스까지 다양한 전력 서비스를 안정적으로 전송할 수 있도록 지원한다. FlexE 하드 및 소프트 슬라이싱을 활용해 서비스 간 엄격한 격리를 보장하는 동시에 대역폭 재사용률도 높여 준다. IPv4/IPv6 듀얼 스택은 송전선 모니터링과 소스-그리드-부하-저장 통합 같은 IoT 접속을 용이하게 하고 유연한 로컬 포워딩을 지원한다.

마지막으로 SPN은 장기적인 투자를 보호해 준다. 저비용 업그레이드를 통해 25Gbit/s에서 400Gbit/s 속도로의 진화를 지원할 수 있어 반복적인 구축을 피할 수 있다.

자세한 솔루션은 아래 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

SOURCE Huawei