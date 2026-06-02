Abraçando um Futuro com Emissão Zero de Carbono | O Sexto Dia Global do Cliente LiuGong realizado em Liuzhou

LIUZHOU, China, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 31 de maio, foi realizado em Liuzhou, China, o 6º Dia Global do Cliente LiuGong (000528.SZ). O Sr. Su Zimeng, presidente da Associação de Máquinas de Construção da China, Sr. Song Zhiping, presidente da Associação Chinesa de Empresas Públicas, Sr. Zheng Jin, presidente do Grupo LiuGong e da LiuGong Machinery, Sr. Luo Guobing, vice-presidente e presidente da LiuGong Machinery e outros altos cargos da alta administração da LiuGong, juntamente com mais de 1.200 clientes, parceiros, especialistas do setor e representantes da mídia de mais de 50 países e regiões, se reuniram para testemunhar as mais recentes conquistas da LiuGong em sustentabilidade, inteligência e globalização, além de explorar o futuro da transformação de baixo carbono no setor de equipamentos de construção.

O 6º Dia Global do Cliente LiuGong realizado em Liuzhou Speed Speed O 6º Dia Global do Cliente LiuGong realizado em Liuzhou (PRNewsfoto/LiuGong)

Mais de 150 máquinas foram exibidas no local, e os novos equipamentos de energia representam metade. O evento contou com uma série de atividades, incluindo discussões sobre soluções inteligentes de mineração e eletrificação com emissão zero de carbono, demonstrações de máquinas, test drives e visitas às fábricas. O presidente Sr. Luo Guobing compartilhou sua estratégia global de desenvolvimento; o cliente da África do Sul apresentou histórias de sucesso reais, mostrando as capacidades de inovação e soluções abrangentes da LiuGong para mercados globais.

Soluções para mineração com emissão zero de carbono são apresentadas

Durante o evento, a LiuGong lançou oficialmente sua Solução de Mineração Inteligente com Emissão Zero de Carbono, abrangendo energia sustentável, equipamentos inteligentes, gerenciamento digital e serviços de ciclo de vida. Novas máquinas de mineração e soluções também foram apresentadas por meio de demonstrações ao vivo.

Experiência Prática

Como uma das atividades mais aguardadas, o programa de test-drive da LiuGong contou com produtos de destaque, incluindo carregadeiras elétricas e caminhões autônomos de mineração, permitindo que os clientes experimentassem o desempenho dos equipamentos e a sinergia das soluções integradas da LiuGong em primeira mão.

Entregando a 600.000ª carregadeira sobre rodas

Enquanto a LiuGong comemora o 60º ano de seu negócio de carregadeiras sobre rodas, a empresa entregou oficialmente sua 600.000ª carregadeiras durante o evento, marcando outro marco importante em seu desenvolvimento. Desde o lançamento da primeira carregadeira sobre rodas da China em 1966, a LiuGong tem estimulado continuamente a inovação do setor e expandido sua presença global, ajudando a moldar a evolução do setor chinês de equipamentos de construção.

Parcerias mais fortes, sucesso coletivo

A LiuGong também organizou cerimônias de assinatura de acordos de cooperação estratégica, de contratos com grandes clientes e de entrega de prêmios a parceiros, reforçando ainda mais a colaboração com clientes e parceiros em todo o mundo.

Como parte das atividades de boas-vindas, os hóspedes desfrutaram de um cruzeiro noturno pelo Liujiang River e de um show de luzes com drones, vivenciando o charme único da cultura Liuzhou e LiuGong.

"No futuro, a LiuGong continuará colocando os clientes em primeiro lugar, conduzindo a inovação sustentável e inteligente, e trabalhando em estreita colaboração com parceiros globais para construir um futuro mais eficiente, sustentável e de baixo carbono para os setores de mineração e equipamentos de construção", declarou Zheng Jin, presidente do Grupo LiuGong e da LiuGong Machinery.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991719/photo.jpg

FONTE LiuGong