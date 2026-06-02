Apuesta por un futuro sin emisiones de carbono | El Sexto Festival Global de Clientes de LiuGong se celebra en Liuzhou

LIUZHOU, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 31 de mayo, se celebró en Liuzhou, China, el 6º Festival Global de Clientes de LiuGong (000528.SZ). El Sr. Su Zimeng, presidente de la Asociación de Maquinarias de la Construcción de China, el Sr. Song Zhiping, presidente de la Asociación China para Empresas Públicas, el Sr. Zheng Jin, presidente de LiuGong Group y LiuGong Machinery, el Sr. Luo Guobing, vicepresidente y presidente de LiuGong Machinery, y otros directivos de LiuGong, junto a más de 1.200 clientes, especialistas del sector y representantes de la prensa provenientes de más de 50 países y regiones, se reunieron para conocer los últimos avances de LiuGong en cuanto a sostenibilidad, inteligencia y globalización, así como para explorar el futuro de la transición hacia actividades con bajas emisiones de carbono en el sector de la maquinaria de construcción.

El 6º Festival Global de Clientes de LiuGong celebrado en Liuzhou Speed Speed El 6º Festival Global de Clientes de LiuGong celebrado en Liuzhou (PRNewsfoto/LiuGong)

En el lugar, se exhibieron más de 150 máquinas, de las cuales la mitad correspondieron a equipos que funcionan con nuevas energías. El evento incluyó una serie de actividades, como debates sobre minería inteligente sin emisiones de carbono y soluciones de electrificación, demostraciones de maquinaria, pruebas de conducción y recorridos por la fábrica. El Sr. Luo Guobing, presidente de la empresa, compartió su estrategia de desarrollo mundial, y el cliente de Sudáfrica presentó historias de éxito reales para mostrar las capacidades de innovación y las soluciones integrales de LiuGong para los mercados internacionales.

Presentación de soluciones de minería sin emisiones de carbono

Durante el evento, LiuGong lanzó de manera oficial su solución de minería inteligente sin emisiones de carbono, que contempla energía renovable, equipos inteligentes, gestión digital y servicios del ciclo de vida. Asimismo, a través de demostraciones en directo, se presentaron nuevas máquinas y soluciones de minería.

Experiencia práctica

Como una de las actividades más esperadas, el programa de pruebas de conducción de LiuGong contó con productos estelares, como los cargadores sobre ruedas eléctricos y los camiones mineros autónomos, que permitieron a los clientes experimentar de primera mano el rendimiento de los equipos y la sinergia de las soluciones integradas de LiuGong.

Entrega del cargador sobre ruedas número 600.000

Con motivo de la celebración del 60º aniversario de LiuGong en el negocio de cargadores sobre ruedas, durante el evento, la empresa hizo entrega oficial de su cargador sobre ruedas número 600.000, marcando así otro hito importante en su desarrollo. Desde el lanzamiento de su primer cargador sobre ruedas en 1966, en China, LiuGong ha impulsado continuamente la innovación en el sector y ha ampliado su presencia internacional, con lo que ha contribuido a definir el sector de los equipos de construcción en China.

Alianzas más sólidas y éxito compartido

LiuGong además celebró la firma de acuerdos de cooperación estratégica, la firma de pedidos de cuentas importantes y ceremonias de entrega de premios a sus socios, lo que consolida aún más la colaboración con clientes y socios de todo el mundo.

Como parte de las actividades de bienvenida, los asistentes disfrutaron de un crucero nocturno por el río Liujiang y un espectáculo de luces con drones, lo que les permitió descubrir el encanto único de la cultura de Liuzhou y LiuGong.

"De cara al futuro, LiuGong seguirá priorizando a los clientes, fomentando la innovación ecológica e inteligente y trabajando en estrecha colaboración con sus socios internacionales para crear un futuro más eficiente, sostenible y con bajas emisiones de carbono para los sectores de la minería y la construcción", expresó Zheng Jin, presidente de LiuGong Group y LiuGong Machinery.

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FUENTE LiuGong