Além das empresas de telecomunicações: explorando caminhos determinísticos para o sucesso empresarial na era agêntica

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, presidente da Huawei Carrier Business, fez um discurso de abertura no MWC Barcelona 2026. Yang destacou: "A era agêntica está criando oportunidades sem precedentes para o setor de comunicações, e as operadoras estão em uma posição única para aproveitar essas oportunidades. Elas podem integrar recursos inteligentes profundamente em seus negócios principais, cenários convergentes para consumidores e residências e operações internas. Isso permitirá que explorem caminhos determinísticos e realizem um salto de valor."

Eric Yang, presidente da Huawei Carrier Business, proferindo um discurso de abertura

Reinventando serviços domésticos e para consumidores para desbloquear novas oportunidades de IA

Os serviços domésticos são um cenário de negócios essencial no qual as operadoras têm tradicionalmente se destacado. Ao integrar IA em serviços como gerenciamento de redes domésticas, garantia de experiência determinística e visualização inteligente de vídeo, e ao combinar redes de alta qualidade com dispositivos Wi-Fi 7, as operadoras podem impulsionar uma mudança de paradigma nos serviços domésticos, passando do uso passivo (usuários se adaptando à rede) para serviços proativos (rede se adaptando às necessidades do usuário). Os usuários podem usar comandos de voz únicos para realizar a detecção automática de falhas e solução de problemas na rede, controlar o tempo de acesso à Internet e desfrutar de uma experiência garantida em serviços essenciais, como jogos e vídeos. Ao combinar essas inovações de serviço com atualizações de largura de banda e serviços de rede doméstica, as operadoras podem aprimorar a qualidade do serviço e aumentar a receita.

Os serviços de voz são tradicionalmente um dos principais serviços oferecidos pelas operadoras aos consumidores. Os agentes de atendimento com IA podem aumentar a experiência do serviço em múltiplos cenários. Eles podem remover ruídos de fundo e garantir uma experiência de chamada de alta qualidade para os usuários, mesmo em ambientes barulhentos. Além disso, esses agentes podem fornecer interpretação simultânea habilitada por IA, taquigrafia e assistência médica, tudo por meio de chamadas. Os agentes de chamadas ajudam as operadoras a explorar novas maneiras de aumentar a receita com serviços de voz. Em cenários de acesso à Internet móvel, os agentes de IA podem fornecer serviços como monitoramento inteligente da degradação da qualidade da experiência (QoE) da rede e garantia de experiência em tempo real. Eles também são capazes de realizar agendamento e execução entre aplicativos para habilitar assistentes inteligentes para múltiplas finalidades, como reservas de viagens pessoais, planejamento de viagens e tradução em tempo real.

Proporcionar uma experiência consistente em todos os dispositivos e cenários para aumentar a fidelidade do usuário

Agentes de IA podem fornecer serviços de IA consistentes e personalizados para usuários onde quer que estejam, seja em casa, no escritório ou em viagem, em telas de todos os tamanhos. Por exemplo, usuários em casa podem obter acesso em alta velocidade ao drive em nuvem da operadora e usar o agente para interação de voz e busca inteligente. Usuários em movimento também podem acessar seu armazenamento doméstico em alta velocidade através do canal de rede dedicado da operadora. Além disso, ao usar uma plataforma de serviços de agente capaz de compreender intenções multimodais, memória de longo e curto prazo e agendamento simultâneo de múltiplas tarefas, as operadoras podem eliminar as barreiras entre cenários e dispositivos e oferecer uma experiência de serviço consistente e inteligente aos usuários em todos os cenários e dispositivos.

Usar IA para primeiro melhorar a qualidade e eficiência operacional interna, e depois para possibilitar setores

Para as operadoras que exploram novas oportunidades na transformação inteligente B2B, os cenários de serviço são a chave para a monetização, e os recursos são a base para a prestação de serviços. Marketing e vendas, atendimento ao cliente, operações administrativas e operação e manutenção são os principais cenários onde o valor flui. As operadoras podem se concentrar primeiro nesses cenários, usando IA para melhorar sua eficiência operacional, otimizar a experiência do usuário e aumentar suas capacidades de serviço. Esses recursos estabelecerão as bases para posicionar melhor as operadoras para o sucesso na era da IA.

As operadoras podem então incorporar esses recursos de IA nos negócios e operações de seus clientes do setor. Para cenários industriais essenciais que exigem alta segurança e confiabilidade, como serviços governamentais e manufatura, as operadoras podem utilizar plenamente suas vantagens sistemáticas na nuvem e nas redes e trabalhar com parceiros para implementar soluções completas. Por meio dessas ações, as operadoras podem ajudar seus clientes do setor a realizar a transformação digital e inteligente.

Eric Yang concluiu seu discurso citando que "O futuro não é apenas um lugar para onde vamos, mas sim um lugar que estamos criando". Ele reiterou que a Huawei está criando soluções de rede centradas em IA para possibilitar serviços, redes e elementos de rede (NEs) inteligentes, ajudando assim as operadoras a liberar seus pontos fortes em redes e fornecer experiências diferenciadas e serviços inteligentes. A Huawei continuará trabalhando com operadoras e parceiros do setor para inovar lado a lado, construir um ecossistema em conjunto, avançar rumo a um novo mundo inteligente e alcançar um novo salto em valor.

O MWC Barcelona 2026 será realizado de 2 a 5 de março em Barcelona, Espanha. Durante o evento, a Huawei apresentará seus mais recentes produtos e soluções no estande 1H50, no pavilhão 1 da Fira Gran Via. A era das redes agênticas está se aproximando rapidamente, e a adoção comercial do 5G-A em larga escala está ganhando velocidade. A Huawei está trabalhando ativamente com operadoras e parceiros em todo o mundo para liberar todo o potencial do 5G-A e preparar o caminho para a evolução rumo ao 6G. Também estamos criando soluções de Redes Centradas em IA para viabilizar serviços, redes e elementos de rede (NEs) inteligentes, acelerando a implantação em larga escala de redes autônomas de nível 4 (AN L4) e utilizando IA para modernizar nosso negócio principal. Juntamente com outros participantes do setor, criaremos redes líderes orientadas por valor e infraestruturas de computação de IA para um futuro totalmente inteligente. Para mais informações, visite:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg

FONTE Huawei