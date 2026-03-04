Jenseits von Telcos: Erforschung deterministischer Wege zum Geschäftserfolg im Zeitalter der Agenten

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, Präsident von Huawei Carrier Business, hielt eine Grundsatzrede auf dem MWC Barcelona 2026. Yang wies darauf hin: „Das Zeitalter der Agenten schafft beispiellose Möglichkeiten für die Kommunikationsbranche, und Netzbetreiber sind in einer einzigartigen Position, um diese Chancen zu nutzen. Sie können intelligente Funktionen tief in ihr Kerngeschäft, in konvergierte Verbraucher- und Heimszenarien sowie in interne Abläufe integrieren. Dadurch können sie deterministische Wege erkunden und einen Wertesprung realisieren."

Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

Neugestaltung von Heim- und Verbraucherdiensten, um neue KI-Möglichkeiten zu erschließen

Heimdienste sind ein Kerngeschäftsfeld, in dem Netzbetreiber traditionell stark sind. Durch die Integration von KI in Dienste wie Heimnetzwerkmanagement, deterministische Erlebnisgarantie und intelligentes Video-Watching sowie durch die Synergie von hochwertigen Netzwerken und Wi-Fi 7-Geräten können Netzbetreiber einen Paradigmenwechsel bei Heimdiensten von passiver Nutzung (Anpassung der Nutzer an das Netzwerk) zu proaktiven Diensten (Anpassung des Netzwerks an die Anforderungen der Nutzer) vorantreiben. Nutzer können mit einfachen Sprachbefehlen automatische Netzwerkfehlererkennung und -behebung durchführen, die Internet-Zugriffszeit steuern und eine garantierte Erfahrung bei wichtigen Diensten wie Spielen und Videos genießen. Durch die Kombination dieser Dienstinnovationen mit Bandbreiten-Upgrades und Heimnetzwerkdiensten können Netzbetreiber die Dienstqualität verbessern und ihren Umsatz steigern.

Sprachdienste sind traditionell einer der wichtigsten Verbraucherdienste, die von Netzbetreibern angeboten werden. KI-gestützte Anrufagenten können das Serviceerlebnis in verschiedenen Szenarien verbessern. Sie können Hintergrundgeräusche entfernen und den Nutzern auch in lauten Umgebungen ein hochwertiges Anruferlebnis bieten. Darüber hinaus können diese Agenten KI-gestützte Simultanübersetzungen, Stenografie und Gesundheitsberatung anbieten – alles über Anrufe. Anrufagenten helfen Netzbetreibern dabei, neue Wege zu erkunden, um ihre Einnahmen aus Sprachdiensten zu steigern. Im Bereich des mobilen Internetzugangs können KI-Agenten Dienste wie die intelligente Überwachung der Netzwerkqualität (QoE) und die Sicherstellung der Echtzeit-Erfahrung anbieten. Sie sind auch in der Lage, app-übergreifende Planungen und Ausführungen zu realisieren, um intelligente Assistenten für verschiedene Zwecke zu ermöglichen, wie z. B. persönliche Reisebuchungen, Reiseplanung und Echtzeit-Übersetzungen.

Bereitstellung einer konsistenten Erfahrung über Geräte und Szenarien hinweg zur Verbesserung der Nutzerbindung

KI-Agenten können Nutzern konsistente und personalisierte KI-Dienste bieten, egal wo sie sich befinden, sei es zu Hause, im Büro oder auf Reisen, und zwar auf Bildschirmen aller Größen. Beispielsweise können Nutzer zu Hause einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Cloud-Laufwerk des Netzbetreibers erhalten und den Agenten für Sprachinteraktion und intelligente Suche nutzen. Nutzer, die unterwegs sind, können über den dedizierten Netzwerkkanal des Netzbetreibers ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit auf ihren Speicher zu Hause zugreifen. Darüber hinaus können Netzbetreiber durch die Verwendung einer Agent-Serviceplattform, die multimodales Intent-Verständnis, Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis sowie die gleichzeitige Planung mehrerer Aufgaben ermöglicht, die Grenzen zwischen Szenarien und Geräten aufheben und den Nutzern über Szenarien und Geräte hinweg ein konsistentes, intelligentes Serviceerlebnis bieten.

Mit KI zunächst die interne Betriebsqualität und -effizienz verbessern und dann Branchen befähigen

Für Netzbetreiber, die neue Möglichkeiten in der intelligenten B2B-Transformation erkunden, sind Serviceszenarien der Schlüssel zur Monetarisierung und Fähigkeiten die Grundlage für die Bereitstellung von Diensten. Marketing und Vertrieb, Kundendienst, Büro und O&M sind die Kernszenarien, in denen Wert fließt. Netzbetreiber können sich zunächst auf diese Szenarien konzentrieren und mithilfe von KI ihre betriebliche Effizienz verbessern, die Benutzererfahrung optimieren und ihre Servicefähigkeiten ausbauen. Diese Fähigkeiten bilden die Grundlage für eine bessere Positionierung der Netzbetreiber für den Erfolg im KI-Zeitalter.

Anschließend können Netzbetreiber diese KI-Fähigkeiten in das Geschäft und den Betrieb ihrer Industriekunden einbetten. Für Kernszenarien der Industrie, die ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. Regierungsdienste und Fertigung, können Netzbetreiber ihre systematischen Vorteile in der Cloud und in Netzwerken voll ausschöpfen und mit Partnern zusammenarbeiten, um End-to-End-Lösungen zu implementieren. Durch solche Maßnahmen können Netzbetreiber ihren Industriekunden helfen, die digitale und intelligente Transformation zu realisieren.

Eric Yang schloss seine Rede mit den Worten: „Die Zukunft ist nicht nur ein Ort, an den wir gehen, sondern einer, den wir gestalten." Er bekräftigte, dass Huawei KI-zentrierte Netzwerklösungen entwickelt, um intelligente Dienste, Netzwerke und Netzwerkelemente (NEs) zu ermöglichen und so Netzbetreibern dabei zu helfen, ihre Stärken in Netzwerken zu entfalten und differenzierte Erfahrungen und intelligente Dienste anzubieten. Huawei wird weiterhin mit Netzbetreibern und Industriepartnern zusammenarbeiten, um gemeinsam Innovationen voranzutreiben, ein Ökosystem aufzubauen, gemeinsam eine neue intelligente Welt zu schaffen und einen neuen Wertesprung zu erzielen.

Der MWC Barcelona 2026 wird vom 2. bis 5. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen. Die Ära der agentenbasierten Netze rückt nun schnell näher, und die kommerzielle Einführung von 5G-A in großem Maßstab gewinnt an Fahrt. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um das volle Potenzial von 5G-A auszuschöpfen und den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen. Darüber hinaus entwickeln wir KI-zentrierte Netzlösungen, um intelligente Dienste, Netze und Netzelemente (NEs) zu ermöglichen, die groß angelegte Einführung autonomer Netze der Ebene 4 (AN L4) zu beschleunigen und KI zur Verbesserung unseres Kerngeschäfts einzusetzen. Gemeinsam mit anderen Branchenakteuren werden wir führende wertorientierte Netzwerke und KI-Computing-Backbones für eine vollständig intelligente Zukunft schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg