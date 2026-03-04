Za hranicami telekomunikácií: ako nájsť deterministické cesty k obchodnému úspechu v agentickej ére
Mar 04, 2026, 08:24 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marec 2026 /PRNewswire/ – Eric Yang, prezident divízie Huawei Carrier Business, predniesol hlavný prejav na MWC Barcelona 2026. Yang uviedol: „Agentická éra prináša odvetviu komunikácií bezprecedentné príležitosti a operátori majú jedinečnú pozíciu na to, aby ich využili. Dokážu hlboko integrovať inteligentné schopnosti do svojej základnej činnosti, do konvergovaných scenárov pre spotrebiteľov a domácnosti aj do interných operácií. Vďaka tomu môžu hľadať deterministické cesty a dosiahnuť hodnotový skok."
Prehodnotenie služieb pre domácnosti a spotrebiteľov: nové príležitosti pre AI
Domáce služby sú kľúčovým scenárom, v ktorom boli operátori tradične silní. Integráciou AI do služieb, ako je správa domácej siete, deterministické zabezpečenie používateľského zážitku a inteligentné sledovanie videa, a zároveň prepojením kvalitných sietí so zariadeniami Wi-Fi 7 môžu operátori posunúť domáce služby od pasívneho používania (používateľ sa prispôsobuje sieti) k proaktívnym službám (sieť sa prispôsobuje potrebám používateľa). Používatelia budú môcť jediným hlasovým príkazom spustiť automatické rozpoznávanie a odstraňovanie porúch siete, nastaviť čas prístupu na internet a využívať garantovanú kvalitu pri kľúčových službách, ako sú hry či videá. Spojením týchto inovácií so zvyšovaním šírky pásma a službami domáceho sieťovania môžu operátori zlepšiť kvalitu služieb a zvýšiť príjmy.
Hlasové služby sú tradične jednou z hlavných spotrebiteľských služieb operátorov. Agenti na volanie s podporou AI môžu zlepšiť používateľský zážitok v mnohých situáciách. Dokážu odstrániť hluk na pozadí a zabezpečiť používateľom vysokokvalitný hovor aj v hlučnom prostredí. Okrem toho môžu priamo počas hovorov ponúknuť simultánne tlmočenie s podporou AI, stenografiu aj zdravotnú asistenciu. Agenti na volanie tak pomáhajú operátorom hľadať nové spôsoby, ako zvýšiť príjmy z hlasových služieb. V oblasti mobilného prístupu na internet môžu AI agenti poskytovať služby ako inteligentné monitorovanie zhoršenia QoE a zabezpečenie kvality v reálnom čase. Zvládnu aj plánovanie a spúšťanie úloh medzi rôznymi aplikáciami, čím podporia inteligentných asistentov pre rôzne účely – napríklad rezervovanie ciest, plánovanie itinerára či preklad v reálnom čase.
Konzistentný zážitok naprieč zariadeniami a situáciami: vyššia miera udržania používateľov
AI agenti môžu používateľom poskytovať jednotné a personalizované služby bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú – doma, v kancelárii alebo na cestách – a na obrazovkách rôznych veľkostí. Používatelia doma môžu napríklad získať vysokorýchlostný prístup do cloudového úložiska operátora a využívať agenta na hlasovú interakciu a inteligentné vyhľadávanie. Aj na cestách môžu používatelia pristupovať k domácemu úložisku vysokou rýchlosťou cez vyhradený sieťový kanál operátora. Vďaka platforme agentských služieb, ktorá podporuje multimodálne porozumenie zámeru, krátkodobú aj dlhodobú pamäť a súbežné plánovanie viacerých úloh, môžu operátori búrať hranice medzi situáciami a zariadeniami a poskytnúť používateľom jednotný inteligentný servisný zážitok v rámci rôznych kontextov.
Najprv zlepšiť internú prevádzku pomocou AI – a potom umožniť transformáciu odvetví
Pre operátorov, ktorí hľadajú nové príležitosti v inteligentnej transformácii B2B, sú scenáre služieb kľúčom k monetizácii a schopnosti základom pre poskytovanie služieb. Medzi hlavné oblasti, kde sa tvorí hodnota, patria marketing a predaj, zákaznícka podpora, kancelárske procesy a prevádzka a údržba. Operátori sa môžu najprv zamerať práve na tieto scenáre a pomocou AI zvýšiť prevádzkovú efektivitu, optimalizovať používateľskú skúsenosť a posilniť svoje možnosti služieb. Tie potom vytvoria základ pre lepšiu pozíciu operátorov v ére AI.
Následne môžu operátori tieto AI schopnosti začleniť do podnikania a prevádzky svojich zákazníkov v daných odvetviach. Pre kľúčové scenáre v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť – napríklad vo verejnej správe alebo vo výrobe – môžu operátori naplno využiť svoje systémové výhody v cloude a sieťach, a spolu s partnermi zavádzať komplexné riešenia. Takto môžu operátori pomôcť zákazníkom z odvetví dosiahnuť digitálnu a inteligentnú transformáciu.
Eric Yang uzavrel svoj prejav slovami: „Budúcnosť nie je len miesto, kam ideme, ale zároveň miesto, ktoré vytvárame." Zopakoval, že Huawei vytvára riešenia sieťové riešenia zamerané na AI, ktoré umožňujú inteligentné služby, siete a sieťové prvky (NE). Cieľom je pomôcť operátorom uvoľniť silné stránky ich sietí a priniesť diferencované používateľské skúsenosti aj inteligentné služby. Huawei bude naďalej spolupracovať s operátormi a partnermi v odvetví, spoločne inovovať, budovať ekosystém, posúvať sa k novému inteligentnému svetu a dosahovať ďalší hodnotový skok.
MWC Barcelona 2026 sa bude konať od 2. do 5. marca v španielskej Barcelone. Počas podujatia spoločnosť Huawei predstaví svoje najnovšie produkty a riešenia v stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via. Éra agentických sietí sa rýchlo blíži a komerčné prijatie 5G-A vo veľkom meradle naberá na rýchlosti. Huawei aktívne spolupracuje s operátormi a partnermi po celom svete, aby uvoľnila plný potenciál siete 5G-A a pripravila pôdu pre prechod na 6G. Zároveň vytvárame sieťové riešenia zamerané na AI, ktoré umožňujú inteligentné služby, siete a sieťové prvky (NE), urýchľujú rozsiahle nasadenie autonómnych sietí 4. úrovne (AN L4) a využívajú AI na modernizáciu našej hlavnej činnosti. Spolu s ďalšími hráčmi v odvetví vytvoríme popredné siete zamerané na hodnotu a chrbticové siete AI pre plne inteligentnú budúcnosť. Viac informácií nájdete na stránke:
https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/
