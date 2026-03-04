Poza spółkami telekomunikacyjnymi: odkrywanie deterministycznych ścieżek do sukcesu biznesowego w erze agentów

BARCELONA (Hiszpania), 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Eric Yang, prezes działu biznesowego operatorów firmy Huawei, wygłosił przemówienie inauguracyjne podczas targów MWC Barcelona 2026. Yang podkreślił: „Era agentów tworzy bezprecedensowe możliwości dla branży komunikacyjnej, a operatorzy są gotowi, by je wykorzystać. Mogą ściśle połączyć rozwiązania inteligentne ze swoim podstawowym biznesem, ze zintegrowanymi scenariuszami konsumenckimi i domowymi oraz z operacjami wewnętrznymi. Pozwoli im to odkrywać deterministyczne ścieżki rozwoju i dokonać skokowego wzrostu wartości".

Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

Nowe spojrzenie na usługi domowe i konsumenckie w celu uwolnienia nowych możliwości AI

Usługi domowe to kluczowy obszar biznesowy, w którym operatorzy tradycyjnie byli silni. Integrując AI z takimi usługami jak zarządzanie siecią domową, deterministyczne zapewnianie jakości doświadczeń oraz oglądanie wideo z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych, a także łącząc wysokiej jakości sieci z urządzeniami Wi-Fi 7, operatorzy mogą dokonać zmiany paradygmatu w usługach domowych – od użytkowania pasywnego (użytkownicy dostosowują się do sieci) do usług proaktywnych (sieć dostosowuje się do wymagań użytkowników). Za pomocą pojedynczych poleceń głosowych użytkownicy mogą automatycznie wykrywać i usuwać usterki sieci, kontrolować czas dostępu do Internetu oraz korzystać z gwarantowanej jakości w kluczowych usługach, takich jak gry i wideo. Łącząc te innowacje usługowe z modernizacją przepustowości i usługami sieci domowych, operatorzy mogą podnosić jakość usług i zwiększać przychody.

Usługi głosowe są tradycyjnie jedną z głównych usług konsumenckich oferowanych przez operatorów. Agenty połączeń oparte na AI mogą poprawiać jakość doświadczeń w wielu scenariuszach. Potrafią eliminować szumy w tle i zapewniać wysoką jakość rozmów nawet w hałaśliwym otoczeniu. Co więcej, mogą oferować jednoczesne tłumaczenie wspierane przez AI, stenografię oraz wsparcie zdrowotne – wszystko w ramach połączeń głosowych. Agenty połączeń pomagają operatorom odkrywać nowe sposoby zwiększania przychodów z usług głosowych. W scenariuszach mobilnego dostępu do Internetu agenty AI mogą świadczyć usługi takie jak inteligentne monitorowanie pogorszenia jakości doświadczeń korzystania z sieci oraz zapewnianie tej jakości w czasie rzeczywistym. Są także zdolne do realizacji planowania i wykonywania zadań między aplikacjami za pośrednictwem inteligentnych asystentów do wielu celów, takich jak osobiste rezerwacje podróży, planowanie wyjazdów czy tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Zapewnianie spójnych doświadczeń na różnych urządzeniach i w różnych scenariuszach w celu zwiększenia lojalności użytkowników

Agenty AI mogą zapewniać spójne i spersonalizowane usługi AI użytkownikom niezależnie od miejsca – w domu, w biurze czy w podróży – na ekranach o różnych rozmiarach. Na przykład użytkownicy w domu mogą uzyskać szybki dostęp do chmury operatora oraz korzystać z agenta do interakcji głosowej i inteligentnego wyszukiwania. Użytkownicy w ruchu mogą również uzyskiwać szybki dostęp do domowej pamięci masowej za pośrednictwem dedykowanego kanału sieciowego operatora. Dodatkowo dzięki platformie usług agentowych zdolnej do wielomodalnego rozumienia intencji, pamięci długoterminowej i krótkoterminowej oraz równoległego planowania wielu zadań, operatorzy mogą przełamywać bariery między scenariuszami i urządzeniami oraz dostarczać użytkownikom spójne, inteligentne doświadczenia w różnych kontekstach.

Wykorzystanie AI najpierw do poprawy jakości i efektywności operacji wewnętrznych, a następnie do wspierania branż

Dla operatorów poszukujących nowych możliwości w obszarze inteligentnej transformacji B2B kluczowe dla monetyzacji są scenariusze usługowe, a fundamentem świadczenia usług są odpowiednie kompetencje. Marketing i sprzedaż, obsługa klienta, praca biurowa oraz obsługa i konserwacja sieci to główne obszary przepływu wartości. Operatorzy mogą najpierw skoncentrować się na tych scenariuszach, wykorzystując AI do poprawy efektywności operacyjnej, optymalizacji doświadczeń użytkowników oraz rozwoju kompetencji usługowych. Kompetencje te stworzą solidne podstawy sukcesu operatorów w erze AI.

Następnie operatorzy mogą włączać możliwości AI do działalności biznesowej i operacyjnej swoich klientów branżowych. W kluczowych scenariuszach branżowych wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, takich jak administracja publiczna czy produkcja, operatorzy mogą w pełni wykorzystywać swoje systemowe przewagi w obszarze chmury i sieci oraz współpracować z partnerami przy wdrażaniu rozwiązań kompleksowych. Dzięki takim działaniom operatorzy mogą pomagać klientom branżowym w realizacji transformacji cyfrowej i inteligentnej.

Eric Yang zakończył swoje wystąpienie słowami: „Przyszłość nie jest tylko miejscem, do którego zmierzamy, lecz światem, który współtworzymy". Podkreślił, że Huawei rozwija rozwiązania sieci ukierunkowanych na AI, aby umożliwiać inteligentne usługi, sieci oraz elementy sieci, pomagając tym samym operatorom wykorzystywać ich atuty w sieci i dostarczać zróżnicowane doświadczenia i inteligentne usługi. Huawei będzie nadal współpracować z operatorami i partnerami branżowymi, wspólnie tworząc innowacje, budując ekosystem, zmierzając ku nowemu inteligentnemu światu i osiągając kolejny skok wartości.

MWC Barcelona 2026 odbędzie się w dniach od 2 do 5 marca w Barcelonie. Podczas wydarzenia Huawei zaprezentuje swoje najnowsze produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w hali Fira Gran Via Hall 1. Era sieci agentowych szybko się zbliża, a komercyjne wdrażanie 5G-A na dużą skalę nabiera tempa. Huawei aktywnie współpracuje z operatorami i partnerami na całym świecie, aby uwolnić pełny potencjał 5G-A i utorować drogę do ewolucji w kierunku 6G. Tworzymy również rozwiązania z zakresu sieci ukierunkowanych na AI, aby umożliwiać inteligentne usługi, sieci i elementy sieci (NE), przyspieszać wdrażanie autonomicznych sieci poziomu 4 (AN L4) na dużą skalę oraz wykorzystywać AI do modernizacji kluczowych obszarów działalności. Wspólnie z innymi uczestnikami rynku stworzymy czołowe sieci oparte na wartości oraz zaplecza obliczeniowe AI dla w pełni inteligentnej przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg