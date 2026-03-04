Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

News provided by

Huawei

Mar 04, 2026

BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, prezident divize Huawei Carrier Business, přednesl hlavní projev na veletrhu MWC 2026 v Barceloně. Yang uvedl: „Agentní éra vytváří bezprecedentní příležitosti pro komunikační průmysl a operátoři mají jedinečnou pozici tyto příležitosti využít. Mohou hluboce integrovat inteligentní schopnosti do svého hlavního byznysu, scénářů pro spotřebitele a domácnosti i do interních operací. To jim umožní prozkoumat deterministické cesty a dosáhnout skokového nárůstu hodnoty."

Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech
Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

Přehodnocení domácích a spotřebitelských služeb s cílem odhalit nové příležitosti v oblasti umělé inteligence

Domácí služby představují klíčový scénář byznysu, ve kterém byli operátoři tradičně silní. Integrací AI do služeb, jako je správa domácí sítě, zajištění deterministické zkušenosti a inteligentní sledování videa, a kombinací s kvalitními sítěmi a zařízeními Wi-Fi 7 mohou operátoři posunout domácí služby od pasivního používání (uživatelé se přizpůsobují síti) k proaktivním službám (síť se přizpůsobuje požadavkům uživatele). Uživatelé mohou jediným hlasovým příkazem realizovat automatickou detekci a řešení síťových problémů, kontrolovat dobu přístupu k internetu a užívat si zaručenou kvalitu služeb v klíčových oblastech, jako jsou hry a videa. Díky kombinaci těchto inovací se zvyšováním šířky pásma a domácích síťových služeb mohou operátoři zlepšit kvalitu služeb a zvýšit příjmy.

Jednou z hlavních spotřebitelských služeb poskytovaných operátory jsou tradičně hlasové služby. Hlasoví asistenti pohánění umělou inteligencí mohou zlepšit kvalitu služeb v různých scénářích. Dokáží eliminovat hluk na pozadí a zajistit vysokou kvalitu hovorů i v rušném prostředí. Navíc mohou poskytovat simultánní tlumočení, záznamy a zdravotní asistenci, a to vše prostřednictvím hovorů. Hlasoví asistenti umožňují operátorům objevovat nové způsoby, jak zvyšovat příjmy z hlasových služeb. V scénářích mobilního přístupu k internetu mohou AI asistenti poskytovat služby, jako je inteligentní monitorování zhoršení kvality sítě (QoE) a zajištění reálné zkušenosti v reálném čase. Jsou rovněž schopni realizovat plánování a provádění napříč aplikacemi, což umožňuje vytvářet inteligentní asistenty pro různé účely, jako jsou například rezervace cest, plánování cest a překlady či tlumočení v reálném čase.

Zajištění konzistentního zážitku napříč zařízeními a scénáři pro zvýšení loajality uživatelů

AI asistenti mohou poskytovat konzistentní a personalizované služby uživatelům kdekoliv – doma, v kanceláři či na cestách – napříč obrazovkami všech velikostí. Například doma mohou uživatelé získat vysokorychlostní přístup ke cloudovému úložišti operátora a využívat asistenta pro hlasovou interakci a inteligentní vyhledávání. Uživatelé na cestách mohou také prostřednictvím vyhrazeného síťového kanálu operátora rychle získat přístup ke svému domácímu úložišti. Navíc díky použití platformy agentních služeb schopné multimodálního porozumění záměrům, dlouhodobé a krátkodobé paměti a souběžného plánování více úkolů mohou operátoři překonat hranice mezi scénáři a zařízeními a poskytovat uživatelům konzistentní a inteligentní služby napříč scénáři a zařízeními.

Využití umělé inteligence nejprve ke zlepšení vnitřní provozní kvality a efektivity a poté k podpoře průmyslových odvětví

Pro operátory, kteří zkoumají nové příležitosti v inteligentní transformaci B2B, jsou servisní scénáře klíčem k monetizaci a schopnosti tvoří základ pro poskytování služeb.  Marketing a prodej, zákaznické služby, kancelářské činnosti a provoz a údržba jsou klíčové scénáře, kde vzniká hodnota. Operátoři se mohou nejprve zaměřit na tyto scénáře a využít umělou inteligenci ke zlepšení provozní efektivity, optimalizaci uživatelské zkušenosti a rozvoji svých servisních schopností. Tyto schopnosti vytvoří základ pro lepší pozici operátorů v éře AI.

Operátoři pak mohou tyto schopnosti umělé inteligence integrovat do podnikání a provozu svých zákazníků. U klíčových scénářů vyžadujících vysokou bezpečnost a spolehlivost, jako jsou vládní služby a výroba, mohou operátoři plně využít své systematické výhody v cloudu a sítích a spolupracovat s partnery na implementaci end-to-end řešení. Takovými kroky mohou operátoři svým zákazníkům pomoci realizovat digitální a inteligentní transformaci.

Eric Yang zakončil svůj projev citátem: „Budoucnost není jen místo, kam směřujeme, ale místo, které vytváříme." Zopakoval, že společnost Huawei vytváří řešení AI-Centric Network, které zajišťuje inteligentní služby, sítě a síťové prvky, čímž pomáhá operátorům využít jejich silné stránky v oblasti sítí a poskytovat diferencované zážitky a inteligentní služby. Společnost Huawei bude i nadále spolupracovat s operátory a průmyslovými partnery na společných inovacích, budování ekosystému, společném směřování k novému inteligentnímu světu a dosažení nového skoku v hodnotě.

Veletrh MWC 2026 se bude konat od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během akce představí společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1. Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční nasazení 5G-A ve velkém měřítku nabírá na tempu. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery po celém světě, aby plně využila potenciál 5G-A a připravila cestu pro evoluci k 6G. Společnost rovněž vytváří řešení AI-Centric Network pro zajištění inteligentních služeb, sítí a síťových prvků, urychluje rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívá umělou inteligenci k modernizaci svého hlavního byznysu. Společně s dalšími hráči v oboru bude společnost Huawei vytvářet špičkové sítě orientované na hodnotu a páteřní sítě pro výpočetní techniku AI pro plně inteligentní budoucnost.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg

