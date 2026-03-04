Не только телекоммуникации -- Изучение детерминированных путей к успеху в бизнесе в агентскую эпоху

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Эрик Янг (Eric Yang), президент Huawei Carrier Business, выступил с программной речью на MWC Barcelona 2026. Ян отметил: «Агентская эра создает беспрецедентные возможности для индустрии связи, и операторы находятся в уникальном положении для использования этих возможностей. Они могут интегрировать интеллектуальные возможности в свой основной бизнес, конвергентные потребительские и бытовые сценарии, а также и внутренние операции. Это позволит им изучить детерминированные пути и совершить скачок стоимости».

Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

Переосмысление домашних и потребительских услуг для открытия новых возможностей ИИ

Домашние услуги являются основным бизнес-сценарием, в котором операторы традиционно сильны. Интегрируя ИИ в такие услуги, как управление домашней сетью, гарантия определенных параметров и интеллектуальный просмотр видео, а также объединяя высококачественные сети и устройства Wi-Fi 7, операторы могут изменить парадигму домашних услуг с пассивного использования (пользователи, адаптирующиеся к сети) на проактивные сервисы (сеть, адаптирующаяся к требованиям пользователей). Пользователи могут использовать одиночные голосовые команды для автоматического обнаружения и устранения неисправностей сети, контроля времени доступа в Интернет и наслаждаться гарантированными параметрами доступа к основным услугам, таким как игры и видео. Объединив эти инновационные услуги с модернизацией пропускной способности и услугами домашней сети, операторы смогут улучшить качество обслуживания и увеличить доход.

Голосовые услуги традиционно являются одними из основных потребительских услуг, предлагаемых операторами связи. Телефонные ИИ-агенты могут повысить качество обслуживания в нескольких сценариях. Они могут удалять фоновый шум и обеспечивать высокое качество звонков для пользователей даже в шумной обстановке. Кроме того, эти агенты могут обеспечить синхронный перевод с ИИ-поддержкой, стенографирование и медицинскую помощь — все через звонки. Телефонные агенты помогают операторам связи исследовать новые способы увеличения доходов от голосовых услуг. В сценариях мобильного доступа в Интернет ИИ-агенты могут предоставлять такие услуги, как интеллектуальный мониторинг ухудшения качества сетевого оборудования и гарантии предоставления услуг в режиме реального времени. Они также способны выполнять функции планирования и реализации между приложениями, используя ассистентов для самых разных целей, таких как бронирование личных поездок, планирование поездок и перевод в режиме реального времени.

Обеспечение согласованного взаимодействия между устройствами и сценариями для повышения лояльности пользователей

ИИ-агенты могут предоставлять согласованные и персонализированные ИИ-сервисы для пользователей, где бы они ни находились, — дома, в офисе или в поездке — на экранах любого размера. Например, домашние пользователи могут получить высокоскоростной доступ к облачному диску оператора и использовать агента для голосового взаимодействия и интеллектуального поиска. Пользователи, находящиеся в дороге, также могут получить доступ к своему домашнему хранилищу на высоких скоростях через выделенный сетевой канал оператора. Кроме того, с помощью платформы агентских услуг, способной понимать мультимодальные намерения, имеющей долгосрочную и краткосрочную память и возможности одновременного многозадачного планирования, операторы связи могут разрушать границы между сценариями и устройствами и обеспечивать согласованный опыт интеллектуального сервиса для пользователей во всех сценариях и на всех устройствах.

Использование ИИ в первую очередь для повышения качества и эффективности внутренней работы, и только потом для поддержки отраслей

Для операторов, изучающих новые возможности интеллектуальной трансформации B2B,сервисные сценарии являются ключом к монетизации, а возможности — основой для предоставления услуг. Маркетинг и продажи, обслуживание клиентов, офис, а также эксплуатация и техническое обслуживание являются основными сценариями потоков ценности. Операторы могут сначала сосредоточиться на этих сценариях, используя ИИ для повышения операционной эффективности, оптимизации пользовательского опыта и расширения возможностей обслуживания. Эти возможности заложат основу успешной работы операторов в эпоху ИИ.

Затем операторы могут внедрить эти ИИ-возможности в свою работу и операции своих отраслевых клиентов. Для основных отраслевых сценариев, требующих повышенной безопасности и надежности, таких как государственные услуги и производство, оператор может в полной мере использовать свои системные преимущества в облаке и сетях и работать с партнерами для внедрения комплексных решений. Благодаря таким действиям операторы могут помочь своим отраслевым клиентам реализовать цифровую и интеллектуальную трансформацию.

Эрик Ян завершил свое выступление словами: «Будущее — это не просто место, куда мы идем, а место, которое мы создаем». Он подчеркнул еще раз, что Huawei создает сетевые решения, ориентированные на искусственный интеллект, для предоставления интеллектуальных услуг, сетей и сетевых элементов (NE), тем самым помогая операторам связи раскрыть свои сильные стороны в области сетей и обеспечить дифференцированный опыт и интеллектуальные услуги. Huawei продолжит тесное сотрудничество с операторами и отраслевыми партнерами для внедрения инноваций, совместного создания экосистемы и движения к новому интеллектуальному миру, совершая новый скачок стоимости.

MWC Barcelona 2026 пройдет со 2 по 5 марта в Барселоне, Испания. В ходе мероприятия компания Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в зале Fira Gran Via Hall 1. Эра агентских сетей сейчас быстро приближается, и коммерческое внедрение 5G-A в больших масштабах набирает обороты. Huawei активно работает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы раскрыть весь потенциал 5G-A и проложить путь к переходу на 6G. Мы также создаем сетевые решения, ориентированные на ИИ, для предоставления интеллектуальных услуг, сетей и сетевых элементов (NE), ускоряя крупномасштабное развертывание автономных сетей 4 уровня (AN L4) и использования ИИ для модернизации нашего основного бизнеса. Вместе с другими игроками отрасли мы создадим ведущие ценностно-ориентированные сети и вычислительные магистрали для ИИ, чтобы быть полностью готовыми к интеллектуальному будущему. Дополнительную информацию см. на веб-сайте:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg