Verder dan telecom: Het verkennen van deterministische paden naar bedrijfssucces in het agentische tijdperk

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, president van Huawei Carrier Business, heeft een keynote speech gehouden op MWC Barcelona 2026. Yang zei: "Het agentische tijdperk creëert ongekende kansen voor de communicatiesector en telecombedrijven zijn uniek gepositioneerd om deze kansen te grijpen. Ze kunnen intelligente mogelijkheden diep in hun kernactiviteiten, convergente scenario's voor consumenten en thuis en interne activiteiten integreren. Hierdoor kunnen ze deterministische paden verkennen en een waardesprong realiseren."

Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

Thuis- en consumentendiensten herontdekken om nieuwe AI-mogelijkheden te ontsluiten

Thuisdiensten zijn een cruciaal bedrijfsscenario waarin telecombedrijven traditioneel sterk zijn. Door AI te integreren in diensten zoals het beheer van thuisnetwerken, het garanderen van een deterministische ervaring, het kijken naar intelligente video's en het zorgen voor synergie van hoogwaardige netwerken en Wi-Fi 7-apparaten, kunnen telecombedrijven een paradigmaverschuiving in thuisdiensten aansturen van passief gebruik (gebruikers die zich aanpassen aan het netwerk) naar proactieve diensten (netwerk dat zich aanpast aan de behoeften van de gebruiker). Gebruikers kunnen enkelvoudige spraakopdrachten gebruiken om automatische detectie van netwerkfouten en probleemoplossing te verwezenlijken, de internettoegangstijd te controleren en te genieten van gegarandeerde ervaring in belangrijke diensten zoals gaming en video's. Door deze dienstinnovaties te combineren met bandbreedte-upgrades en thuisnetwerkdiensten kunnen telecombedrijven de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de omzet verhogen.

Spraakdiensten zijn van oudsher een van de belangrijkste consumentendiensten die door telecombedrijven worden aangeboden. Door AI aangedreven bel-agents kunnen de dienstverleningservaring in meerdere scenario's verbeteren. Ze kunnen achtergrondgeluid verwijderen en zorgen voor een hoogwaardige belervaring voor gebruikers, zelfs wanneer deze zich in een lawaaierige omgeving bevinden. Bovendien kunnen deze agents met behulp van kunstmatige intelligentie via telefoongesprekken simultaan interpretatie, stenografie en gezondheidshulp aanbieden. Bel-agents helpen telecombedrijven nieuwe manieren te ontdekken om de inkomsten uit spraakdiensten te verhogen. In mobiele internettoegangsscenario's kunnen AI-agents diensten aanbieden zoals intelligente netwerk-QoE-degradatiebewaking en realtime ervaringsgarantie. Ze zijn ook in staat om app-overschrijdende planning en uitvoering te verwezenlijken om intelligente assistenten voor meerdere doeleinden mogelijk te maken, zoals persoonlijke reisboeking, reisplanning en realtime vertaling.

Een consistente ervaring bieden over apparaten en scenario's heen om de gebruikersbinding te verbeteren

AI-agents kunnen consistent en gepersonaliseerde AI-diensten bieden voor gebruikers waar deze zich ook bevinden, thuis, op kantoor of op reis, op schermen van alle groottes. Gebruikers die thuis zijn kunnen bijvoorbeeld snelle toegang krijgen tot de clouddrive van de telecomprovider en de agent gebruiken voor spraakinteractie en slimme zoekopdrachten. Gebruikers die onderweg zijn, kunnen ook met hoge snelheid toegang krijgen tot hun thuisopslag via het speciale netwerkkanaal van de telecomprovider. Bovendien kunnen telecomproviders, door gebruik te maken van een agentserviceplatform dat in staat is om de intentie te begrijpen op multimodale wijze, langetermijngeheugen en kortetermijngeheugen te gebruiken en tegelijkertijd meerdere taken te plannen, de grenzen tussen scenario's en apparaten doorbreken en gebruikers in verschillende scenario's en apparaten een consistente, intelligente service-ervaring bieden.

Gebruik van AI om eerst de interne operationele kwaliteit en efficiëntie te verbeteren om het gebruik vervolgens sectorbreed kracht bij te zetten

Voor telecombedrijven die nieuwe mogelijkheden in B2B-intelligente transformatie verkennen, zijn servicescenario's de sleutel tot te gelde maken en zijn capaciteiten de basis voor het leveren van diensten. Marketing en verkoop, klantenservice, kantoor en O&M zijn de kernscenario's waarin waarde stroomt. Telecombedrijven kunnen zich eerst richten op deze scenario's, waarbij ze AI gebruiken om hun operationele efficiëntie te verbeteren, de gebruikerservaring te optimaliseren en hun servicecapaciteiten te vergroten. Deze mogelijkheden zullen de basis leggen voor een betere positie van telecombedrijven voor succes in het AI-tijdperk.

Telecombedrijven kunnen deze AI-mogelijkheden vervolgens integreren in het bedrijf en de activiteiten van hun industriële klanten. Voor scenario's voor cruciale sectoren die hoge beveiliging en betrouwbaarheid vereisen, zoals overheidsdiensten en productie, kunnen telecombedrijven hun systematische voordelen in de cloud en netwerken volledig benutten en met partners samenwerken om end-to-end oplossingen te implementeren. Door dergelijke acties kunnen carriers hun industriële klanten helpen bij het verwezenlijken van digitale en intelligente transformatie.

Eric Yang sloot zijn toespraak af met de woorden: "De toekomst is niet alleen een plek waar we naartoe gaan, maar een plek die we zelf creëren". Hij herhaalde dat Huawei AI-gerichte netwerkoplossingen creëert om intelligente diensten, netwerken en netwerkelementen (NEs) mogelijk te maken, waardoor telecombedrijven hun sterke punten op het gebied van netwerken kunnen ontketenen en gedifferentieerde ervaringen en intelligente diensten kunnen bieden. Huawei zal blijven samenwerken met telecombedrijven en sectorpartners om naast elkaar te innoveren, samen een ecosysteem op te bouwen, zich gezamenlijk naar een nieuwe intelligente wereld te bewegen en een nieuwe sprong in waarde te bereiken.

MWC Barcelona 2026 vindt plaats van 2 tot en met 5 maart in Barcelona, Spanje. Tijdens het evenement presenteert Huawei zijn nieuwste producten en oplossingen op stand 1H50 in Fira Gran Via Hall 1. Het tijdperk van agentische netwerken nadert snel en de grootschalige commerciële invoering van 5G-A versnelt. Huawei werkt actief samen met telecombedrijven en partners wereldwijd om het volledige potentieel van 5G-A te benutten en de weg vrij te maken voor de evolutie naar 6G. Daarnaast ontwikkelt Huawei AI-gerichte netwerkoplossingen om intelligente diensten, netwerken en netwerkelementen (NE's) mogelijk te maken, de grootschalige implementatie van autonome netwerken van het vierde niveau (AN L4) te versnellen en AI in te zetten om zijn kernactiviteiten te moderniseren. Samen met andere spelers in de sector wil Huawei toonaangevende, waarde-gedreven netwerken en AI-computing-backbones realiseren voor een volledig intelligente toekomst. Kijk voor meer informatie op:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg