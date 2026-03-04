ما بعد شركات الاتصالات: استكشاف مسارات حتمية لنجاح الأعمال في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- ألقى إريك يانغ، رئيس أعمال شركات الاتصالات في هواوي، خطابًا رئيسيًا خلال MWC Barcelona 2026. وأشار يانغ إلى أن "عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي يخلق فرصًا غير مسبوقة لصناعة الاتصالات، وتتمتع شركات الاتصالات بمكانة فريدة لاغتنام هذه الفرص. يمكنها دمج القدرات الذكية بعمق في أعمالها الأساسية، وسيناريوهات التقارب بين خدمات الأفراد والمنازل، وعملياتها الداخلية. سيتيح لها ذلك استكشاف مسارات حتمية وتحقيق قفزة نوعية في القيمة."

إعادة تصوّر الخدمات المنزلية وخدمات المستهلكين لفتح فرص جديدة للذكاء الاصطناعي

تُعد الخدمات المنزلية أحد أهم مجالات الأعمال التي تتمتع فيها شركات الاتصالات تقليديًا بقوة كبيرة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل إدارة الشبكة المنزلية، وضمان تجربة حتمية، وخدمات مشاهدة الفيديو الذكية، والاستفادة من التكامل بين الشبكات عالية الجودة وأجهزة Wi-Fi 7، يمكن لشركات الاتصالات إحداث تحول جذري في الخدمات المنزلية من الاستخدام السلبي (تكيُّف المستخدمين مع الشبكة) إلى الخدمات الاستباقية (تكيُّف الشبكة مع متطلبات المستخدم). يمكن للمستخدمين استخدام أمر صوتي واحد لاكتشاف أعطال الشبكة تلقائيًا وإصلاحها، والتحكم في أوقات الوصول إلى الإنترنت، والاستمتاع بتجربة مضمونة في الخدمات الرئيسة مثل الألعاب ومقاطع الفيديو. ومن خلال الجمع بين هذه الابتكارات في الخدمات وترقيات النطاق الترددي وخدمات الشبكات المنزلية، يمكن لشركات الاتصالات تحسين جودة الخدمة وزيادة الإيرادات.

تُعد الخدمات الصوتية تقليديًا إحدى أهم خدمات المستهلك التي تقدمها شركات الاتصالات. ويمكن لوكلاء الاتصال المدعومين بالذكاء الاصطناعي تعزيز تجربة الخدمة في سيناريوهات متعددة؛ إذ يمكنهم إزالة ضوضاء الخلفية وضمان تجربة مكالمات عالية الجودة للمستخدمين حتى في البيئات الصاخبة. علاوةً على ذلك، يمكن لهؤلاء الوكلاء توفير الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونسخ المكالمات وتلخيصها، والمساعدة الصحية، وكل ذلك عبر المكالمات نفسها. ويساعد هؤلاء الوكلاء شركات الاتصالات على استكشاف طرق جديدة لزيادة الإيرادات من الخدمات الصوتية. وفي سيناريوهات الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تقديم خدمات مثل مراقبة تدهور جودة تجربة الشبكة وضمان التجربة في الوقت الفعلي. كما بإمكانهم إجراء الجدولة والتنفيذ عبر التطبيقات المختلفة لتمكين مساعدين أذكياء لأغراض متعددة، مثل حجز السفر الشخصي، وتخطيط الرحلات، والترجمة في الوقت الفعلي.

توفير تجربة متسقة عبر الأجهزة والسيناريوهات لتعزيز ولاء المستخدمين

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي توفير خدمات ذكاء اصطناعي متسقة ومخصَّصة للمستخدمين أينما كانوا، سواء في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل، وعبر الشاشات بمختلف أحجامها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين في المنزل الحصول على وصول عالي السرعة إلى خدمة التخزين السحابي الخاصة بشركة الاتصالات، واستخدام الوكيل للتفاعل الصوتي والبحث الذكي. كما يمكن للمستخدمين أثناء التنقل الوصول إلى التخزين المنزلي الخاص بهم بسرعات عالية من خلال قناة شبكة مخصصة من شركة الاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال استخدام منصة لخدمات الوكلاء قادرة على فهم النوايا متعدد الوسائط، والذاكرة طويلة وقصيرة المدى، وجدولة المهام المتعددة المتزامنة، يمكن لشركات الاتصالات إزالة الحواجز بين السيناريوهات والأجهزة وتقديم تجربة خدمة ذكية ومتسقة للمستخدمين عبر مختلف السيناريوهات والأجهزة.

استخدام الذكاء الاصطناعي أولًا لتحسين الجودة والكفاءة التشغيلية الداخلية، ثم تمكين الصناعات

بالنسبة لشركات الاتصالات التي تستكشف فرصًا جديدة في التحول الذكي للأعمال بين الشركات، تُعد سيناريوهات الخدمة هي المفتاح لتحقيق الدخل، بينما تُعد القدرات الأساس لتقديم الخدمات. وتشكل مجالات التسويق والمبيعات، وخدمات العملاء، والعمل المكتبي، والتشغيل والصيانة السيناريوهات الأساسية التي تتدفق فيها القيمة. ويمكن لشركات الاتصالات التركيز أولًا على هذه السيناريوهات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير قدراتها الخدمية. وسترسخ هذه القدرات الأساس لوضع شركات الاتصالات في موقع أفضل للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبعد ذلك يمكن لشركات الاتصالات دمج قدرات الذكاء الاصطناعي هذه في أعمال وعمليات عملائها من المؤسسات الصناعية. ففي السيناريوهات الصناعية المحورية التي تتطلب مستويات عالية من الأمان والموثوقية، مثل الخدمات الحكومية والتصنيع، يمكن لشركات الاتصالات الاستفادة الكاملة من مزاياها المنهجية في مجالي السحابة والشبكات، والعمل مع الشركاء على تنفيذ حلول متكاملة من طرف إلى طرف. ومن خلال هذه الخطوات، يمكن لشركات الاتصالات مساعدة عملائها الصناعيين على تحقيق التحول الرقمي والذكي.

واختتم إريك يانغ خطابه بقوله: "المستقبل ليس مجرد مكان نذهب إليه، بل هو مكان نصنعه". وأكد مجددًا أن هواوي تطوِّر حلول الشبكة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي (AI-Centric Network) لتمكين الخدمات والشبكات وعناصر الشبكة الذكية، بما يساعد شركات الاتصالات على إطلاق العنان لقوتها في مجال الشبكات وتقديم تجارب مميزة وخدمات ذكية. وستواصل هواوي العمل مع شركات الاتصالات وشركاء القطاع للابتكار جنبًا إلى جنب، وبناء نظام بيئي مشترك، والتحرك معًا نحو عالم ذكي جديد وتحقيق قفزة نوعية جديدة في القيمة.

ينعقد المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة 2026 (MWC Barcelona 2026) في الفترة من 2 مارس إلى 5 مارس في مدينة برشلونة بإسبانيا.

