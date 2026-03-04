Más allá de las telecomunicaciones: explorar caminos decisivos para el éxito empresarial en la era agéntica

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, presidente de Huawei Carrier Business, pronunció un discurso de apertura en el MWC Barcelona 2026. Yang señaló: "La era agéntica está creando oportunidades sin precedentes para la industria de las comunicaciones, y las empresas de comunicaciones están en una posición única para aprovechar estas oportunidades. Ellas pueden integrar capacidades inteligentes a un nivel profundo en su negocio principal, escenarios convergentes entre consumidores y hogares y operaciones internas. Esto les permitirá explorar caminos decisivos para lograr un cambio valioso".

Eric Yang, presidente de Huawei Carrier Business, durante su discurso inaugural

Reimaginar los servicios para el hogar y el consumidor para descubrir nuevas oportunidades de IA

Los servicios a domicilio son un escenario de negocio central en el que las empresas de comunicaciones han sido tradicionalmente fuertes. Al integrar la IA en servicios como la gestión de la red doméstica, la garantía de experiencia determinista y la visualización inteligente de videos, y al crear sinergia en las redes de alta calidad y dispositivos wifi 7, las empresas de comunicaciones pueden impulsar un cambio de paradigma en los servicios domésticos, desde un uso pasivo (usuarios que se adaptan a la red) a servicios proactivos (red que se adapta a los requisitos del usuario). Los usuarios pueden usar comandos de voz únicos para detectar y solucionar problemas de red automáticamente, controlar el tiempo de acceso a Internet y disfrutar de una experiencia garantizada en servicios clave como juegos y videos. Al combinar estas innovaciones de servicio con actualizaciones de ancho de banda y servicios de redes domésticas, las empresas de comunicaciones pueden mejorar la calidad del servicio y aumentar los ingresos.

Los servicios de voz son tradicionalmente uno de los principales servicios al consumidor que ofrecen las empresas de comunicaciones. Los agentes de llamadas impulsados por IA pueden mejorar la experiencia del servicio en múltiples escenarios. Pueden eliminar el ruido de fondo y garantizar una experiencia de llamadas de alta calidad para los usuarios incluso en entornos ruidosos. Además, estos agentes pueden proporcionar interpretación simultánea, taquigrafía y asistencia sanitaria mediante IA, todo a través de llamadas. Los agentes de llamadas ayudan a las empresas de comunicaciones a explorar nuevas formas de aumentar los ingresos provenientes de los servicios de voz. En escenarios de acceso a Internet móvil, los agentes de IA pueden brindar servicios como monitoreo inteligente de la degradación de la calidad de la experiencia de la red y garantía de experiencia en tiempo real. También son capaces de realizar programación y ejecución entre aplicaciones para habilitar asistentes inteligentes para múltiples propósitos, como reservar viajes personales, planificar viajes y traducir en tiempo real.

Ofrece una experiencia consistente en todos los dispositivos y escenarios para mejorar la fidelidad del usuario

Los agentes de IA pueden brindar servicios de IA consistentes y personalizados para los usuarios dondequiera que estén, ya sea en casa, en la oficina o de viaje, y en pantallas de todos los tamaños. Por ejemplo, los usuarios en casa pueden obtener acceso de alta velocidad a la unidad en la nube de la empresa de comunicación y utilizar el agente para la interacción de voz y la búsqueda inteligente. Los usuarios en movimiento también pueden acceder a su almacenamiento doméstico a altas velocidades a través del canal de red dedicado de la empresa de comunicación. Además, al utilizar una plataforma de servicio de agente capaz de comprender intenciones multimodales, memoria a largo y corto plazo y programación simultánea de múltiples tareas, las empresas de comunicaciones pueden romper los límites entre escenarios y dispositivos, y brindar una experiencia de servicio consistente e inteligente a los usuarios en todos los escenarios y dispositivos.

Uso de la IA para mejorar primero la calidad y la eficiencia operativa interna y, luego, empoderar a las industrias

Para las empresas de comunicaciones que exploran nuevas oportunidades en la transformación inteligente B2B, los escenarios de servicio son la clave para la monetización, y las capacidades son la base para la prestación de servicios. Marketing y ventas, atención al cliente, oficina y operaciones y mantenimiento son los escenarios centrales en los que fluye el valor. Las empresas de comunicaciones pueden centrarse primero en estos escenarios y utilizar IA para mejorar su eficiencia operativa, optimizar la experiencia del usuario y aumentar sus capacidades de servicio. Estas capacidades sentarán las bases para poner a las empresas de comunicaciones en una mejor posición para el éxito en la era de la IA.

Las empresas de comunicaciones luego pueden integrar estas capacidades de IA en los negocios y operaciones de sus clientes industriales. Para los escenarios de industrias centrales que demandan alta seguridad y confiabilidad, como servicios gubernamentales y manufactura, las empresas de comunicaciones pueden aprovechar al máximo sus ventajas sistemáticas en la nube y las redes, y trabajar con socios para implementar soluciones de extremo a extremo. A través de estas acciones, las empresas de comunicaciones pueden ayudar a sus clientes industriales a lograr una transformación digital e inteligente.

Eric Yang concluyó su discurso diciendo que "el futuro no es solo un lugar al que nos dirigimos, sino uno que estamos creando". Reiteró que Huawei está creando soluciones de red centradas en IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE) inteligentes, para ayudar así a las empresas de comunicaciones a liberar sus fortalezas en las redes y brindar experiencias diferenciadas y servicios inteligentes. Huawei seguirá trabajando con empresas de comunicaciones y socios de la industria para innovar codo a codo, construir un ecosistema en conjunto, avanzar juntos hacia un nuevo mundo inteligente y alcanzar un nuevo nivel de valor.

El MWC 2026 de Barcelona se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei mostrará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via. La era de las redes de agentes se acerca rápidamente y la adopción comercial a gran escala de la tecnología 5G-A gana velocidad. Huawei trabaja de forma activa con empresas de telecomunicaciones y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial de 5G-A y preparar el camino para la evolución hacia 6G. También creamos soluciones de redes centradas en la IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE, por sus siglas en inglés) inteligentes, lo cual acelera la implementación a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utiliza la IA para actualizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes impulsadas por el valor y redes troncales de computación de IA para un futuro totalmente inteligente. Para obtener más información, visite:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg

FUENTE Huawei