Melampaui Industri Telekomunikasi: Jalur Pasti Menuju Kesuksesan Bisnis pada Era "Agentic"

Mengubah layanan rumah dan konsumen untuk menghadirkan peluang baru AI

Layanan rumah merupakan salah satu area bisnis utama yang selama ini menjadi kekuatan operator. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam layanan seperti manajemen jaringan rumah, jaminan kualitas pengalaman jaringan, dan layanan video pintar, serta memadukannya dengan jaringan berkualitas tinggi dan perangkat Wi-Fi 7, operator dapat mengubah cara kerja layanan rumah. Layanan yang sebelumnya bersifat pasif—pengguna hanya dapat beradaptasi dengan jaringan—dapat berubah menjadi layanan proaktif, tepatnya ketika jaringan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat menggunakan satu perintah suara untuk melakukan berbagai hal, seperti mendeteksi dan memperbaiki gangguan jaringan secara otomatis, mengatur waktu akses internet, serta menikmati pengalaman optimal untuk layanan penting seperti gim dan video. Dengan memadukan inovasi layanan ini, serta peningkatan bandwidth dan layanan jaringan rumah, pihak operator dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus menambah pendapatan.

Layanan suara (voice service) juga selama ini menjadi salah satu layanan utama bagi konsumen. Dengan hadirnya agen panggilan berbasiskan AI, pengalaman komunikasi dapat ditingkatkan dalam berbagai situasi. Teknologi ini dapat menghilangkan suara bising di latar sehingga kualitas panggilan tetap baik meski pengguna berada di lingkungan yang ramai. Selain itu, agen panggilan AI dapat menyediakan fitur seperti penerjemahan langsung, pencatatan singkat, hingga bantuan kesehatan melalui panggilan. Hal tersebut membuka peluang baru bagi operator untuk meningkatkan nilai tambah dari layanan suara. Dalam skenario akses internet seluler, agen AI juga dapat menyediakan layanan seperti pemantauan penurunan kualitas pengalaman jaringan secara cerdas dan jaminan pengalaman secara real time. Agen ini pun mampu mengatur dan menjalankan berbagai aplikasi secara terarah untuk menghadirkan asisten pintar yang membantu berbagai kebutuhan, seperti reservasi perjalanan wisata, perencanaan perjalanan, hingga penerjemahan secara langsung.

Pengalaman konsisten di berbagai perangkat dan skenario yang meningkatkan loyalitas pelanggan

Agen AI dapat menghadirkan layanan yang konsisten dan sesuai kebutuhan, di mana pun lokasi pengguna—baik di rumah, di kantor, maupun saat bepergian—serta untuk berbagai ukuran layar perangkat. Misalnya, saat berada di rumah, pengguna dapat mengakses penyimpanan data melalui cloud milik operator dengan kecepatan tinggi, serta menggunakan agen AI untuk interaksi suara dan pencarian cerdas. Saat bepergian, pengguna tetap dapat mengakses home storage dengan cepat melalui jalur jaringan khusus milik operator. Dengan menggunakan platform layanan agen yang mampu memahami berbagai bentuk input, memiliki memori jangka pendek dan panjang, serta mampu menjadwalkan berbagai tugas secara bersamaan, pihak operator dapat menghilangkan batasan antara berbagai perangkat dan skenario penggunaan. Hasilnya, pengalaman layanan yang konsisten dan cerdas di berbagai perangkat dan situasi.

Penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi internal dan mendukung industri

Bagi operator yang ingin mengembangkan peluang baru dalam transformasi digital di sektor B2B, skenario layanan merupakan kunci monetisasi, sedangkan kemampuan teknologi menjadi dasar penyediaan layanan. Aktivitas pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan, operasional kantor, serta operasi dan pemeliharaan (O&M) merupakan area utama di mana valuasi bisnis tercipta. Operator dapat terlebih dahulu menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional di area tersebut, memperbaiki pengalaman pelanggan, serta memperkuat kemampuan layanan. Keunggulan tersebut lalu dapat menjadi fondasi bagi operator untuk berkembang di era AI.

Setelah itu, operator dapat mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam bisnis dan operasional pelanggan industri. Untuk sektor industri yang membutuhkan tingkat keamanan dan keandalan tinggi, seperti layanan pemerintahan dan manufaktur, operator dapat memanfaatkan keunggulan dalam teknologi cloud dan jaringan, serta bekerja sama dengan mitra untuk menghadirkan solusi terpadu. Dengan demikian, operator membantu pelanggan industri mencapai transformasi digital dan cerdas.

Eric Yang menutup paparan dengan mengatakan, "Masa depan bukan hanya tempat yang akan kita tuju, namun sesuatu yang kita ciptakan." Ia menegaskan, Huawei terus mengembangkan solusi Jaringan AI-Centric untuk mendukung layanan cerdas, jaringan cerdas, serta elemen jaringan (NE). Dengan solusi ini, operator dapat memanfaatkan keunggulan jaringan guna menghadirkan pengalaman yang berbeda dan layanan cerdas bagi pengguna. Huawei juga akan terus berkolaborasi dengan operator dan mitra industri untuk berinovasi bersama, membangun ekosistem yang kuat, dan melangkah menuju dunia yang lebih cerdas dengan nilai tambah yang lebih besar.

MWC Barcelona 2026 berlangsung pada 2–5 Maret di Barcelona, Spanyol. Di ajang tersebut, Huawei menampilkan produk dan solusi terbaru di booth 1H50, Hall 1, Fira Gran Via. Era jaringan agentic kini semakin dekat, dan penerapan 5G-A secara komersial dalam skala besar terus berkembang pesat. Huawei bekerja sama dengan operator dan mitra global untuk memaksimalkan potensi 5G-A dan membuka jalan menuju evolusi 6G. Huawei juga mengembangkan solusi Jaringan AI-Centric yang mendukung layanan cerdas, jaringan cerdas, serta elemen jaringan, mempercepat penerapan jaringan otonom level 4 (AN L4), dan meningkatkan bisnis inti dengan AI. Bersama pelaku industri lain, Huawei berkomitmen membangun jaringan bernilai tambah tinggi dan fondasi komputasi AI untuk masa depan yang sepenuhnya didukung teknologi cerdas. Informasi selengkapnya: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

SOURCE Huawei