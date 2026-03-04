Oltre le telecomunicazioni: alla scoperta dei percorsi deterministici verso il successo aziendale nell'era agentica

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, Presidente di Huawei Carrier Business, ha tenuto un discorso di apertura al MWC Barcelona 2026. Yang ha sottolineato: "L'era agentica sta creando opportunità senza precedenti per il settore delle comunicazioni e gli operatori sono in una posizione privilegiata per cogliere tali opportunità. Possono integrare profondamente le funzionalità intelligenti nel loro core business, negli scenari convergenti di consumo e domestici, e nelle operazioni interne. Ciò consentirà loro di esplorare percorsi deterministici e realizzare un salto di qualità".

Eric Yang, Presidente di Huawei Carrier Business, durante il discorso di apertura

Ripensare i servizi per la casa e il consumatore, in modo da sbloccare nuove opportunità di IA

I servizi domestici rappresentano uno scenario aziendale fondamentale, in cui gli operatori sono tradizionalmente forti. Integrando l'IA in servizi quali la gestione della rete domestica, la garanzia di un'esperienza deterministica e la visione intelligente di video, e creando sinergie tra reti di alta qualità e dispositivi Wi-Fi 7, gli operatori possono orientare un cambiamento di paradigma verso i servizi domestici, passando da un utilizzo passivo (gli utenti si adattano alla rete) a servizi proattivi (la rete si adatta alle esigenze degli utenti). Gli utenti possono utilizzare singoli comandi vocali per rilevare automaticamente i guasti di rete e risolverli, controllare il tempo di accesso a Internet e godere di un'esperienza garantita in servizi chiave come giochi e video. Abbinando le innovazioni di servizio agli aggiornamenti della larghezza di banda e ai servizi di rete domestica, gli operatori possono migliorare la qualità del servizio, aumentando così i ricavi.

I servizi vocali sono tradizionalmente uno dei principali servizi offerti dagli operatori ai consumatori. Gli agenti per chiamate basati sull'IA possono migliorare l'esperienza di servizio in numerosi scenari. Sono in grado di rimuovere il rumore di fondo e garantire agli utenti un'esperienza di chiamata di alta qualità anche in ambienti rumorosi. Inoltre, possono fornire servizi di interpretariato simultaneo, stenografia e assistenza sanitaria basati sull'IA, il tutto tramite chiamate. Gli agenti per chiamate aiutano gli operatori a trovare nuovi modi per aumentare i ricavi derivanti dai servizi vocali. Negli scenari di accesso a Internet mobile, gli agenti IA possono fornire servizi come il monitoraggio intelligente del degrado relativo alla qualità dell'esperienza (QoE) della rete e la garanzia dell'esperienza in tempo reale. Sono anche in grado di realizzare la pianificazione e l'esecuzione multi-app per abilitare assistenti intelligenti per molteplici scopi, come la prenotazione di viaggi personali, la pianificazione di viaggi e la traduzione in tempo reale.

Offrire un'esperienza coerente su tutti i dispositivi e in tutti gli scenari per migliorare la fidelizzazione degli utenti

Gli agenti IA sono in grado di fornire servizi IA personalizzati e coerenti agli utenti ovunque si trovino, a casa, in ufficio o in viaggio, su schermi di tutte le dimensioni. Ad esempio, gli utenti a casa possono accedere ad alta velocità all'unità cloud dell'operatore e utilizzare l'agente per l'interazione vocale e la ricerca intelligente. Gli utenti in movimento possono anche accedere al proprio storage domestico ad alta velocità tramite il canale di rete dedicato dell'operatore. Inoltre, utilizzando una piattaforma di servizi basati su agenti in grado di comprendere le intenzioni multimodali, la memoria a lungo e breve termine e la pianificazione multitasking simultanea, gli operatori possono abbattere i confini tra scenari e dispositivi e offrire agli utenti un'esperienza di servizio coerente e intelligente in tutti gli scenari e su tutti i dispositivi.

Utilizzo dell'IA per migliorare innanzitutto la qualità e l'efficienza operativa interna, e poi per abilitare i settori industriali

Per gli operatori che esplorano nuove opportunità nella trasformazione intelligente B2B, gli scenari di servizio sono la chiave per la monetizzazione e le capacità sono la base per la fornitura di servizi. Marketing e vendite, servizi clienti, uffici, ed esercizio e manutenzione sono gli scenari principali in cui si concretizza il flusso di valore. Gli operatori possono concentrarsi innanzitutto su questi scenari, utilizzando l'IA per migliorare la propria efficienza operativa, ottimizzare l'esperienza utente e accrescere le proprie capacità di servizio. Tali capacità consentiranno agli operatori di gettare le basi per posizionarsi al meglio nel raggiungere il successo nell'era dell'IA.

Gli operatori possono quindi integrare queste capacità di IA nei processi aziendali e nelle operazioni dei loro clienti industriali. Per gli scenari industriali chiave che richiedono elevati livelli di sicurezza e affidabilità, come i servizi governativi e il settore manifatturiero, gli operatori possono sfruttare appieno i loro vantaggi sistematici nel cloud e nelle reti e collaborare con i partner per implementare soluzioni end-to-end. Attraverso tali azioni, gli operatori possono aiutare i propri clienti industriali a realizzare una trasformazione digitale e intelligente.

Eric Yang ha concluso il suo discorso affermando che "Il futuro non è solo un luogo verso cui ci stiamo dirigendo, ma un luogo che stiamo creando". Ha ribadito che Huawei sta creando soluzioni di rete incentrate sull'IA per abilitare servizi, reti ed elementi di rete (NE) intelligenti, aiutando così gli operatori a sprigionare i propri punti di forza nelle reti e a fornire esperienze differenziate e servizi intelligenti. Huawei continuerà a collaborare con operatori e partner industriali per innovare fianco a fianco, costruire insieme un ecosistema, muoversi congiuntamente verso un nuovo mondo intelligente e realizzare un nuovo salto di qualità in termini di valore aggiunto.

Il MWC Barcelona 2026 si terrà dal 2 al 5 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento, Huawei presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nella Fira Gran Via, Padiglione 1. L'era delle reti agentiche si avvicina rapidamente, determinando un'accelerazione nell'adozione commerciale del 5G-A su larga scala. Huawei sta collaborando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per sfruttare tutto il potenziale del 5G-A e aprire la strada all'evoluzione verso il 6G. Sta inoltre sviluppando soluzioni di rete incentrate sull'IA per abilitare servizi, reti ed elementi di rete (NE) intelligenti, accelerare l'implementazione su larga scala di reti autonome di livello 4 (AN L4) e utilizzare l'IA per potenziare il proprio core business. Insieme ad altri operatori del settore, Huawei contribuirà alla creazione di reti ad alte prestazioni, orientate al valore, e di infrastrutture di calcolo IA per un futuro completamente intelligente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924771/image1.jpg