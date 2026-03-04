Au-delà des télécoms : explorer les voies déterministes de la réussite commerciale à l'ère agentique

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Eric Yang, président de Huawei Carrier Business, a prononcé un discours liminaire au MWC Barcelona 2026. M. Yang a souligné que « l'ère agentique crée des opportunités sans précédent pour le secteur des communications, et les opérateurs sont particulièrement bien placés pour les saisir. Elles peuvent permettre d'intégrer des capacités intelligentes dans leur cœur de métier, dans des scénarios convergents pour le consommateur et la maison, et dans leurs opérations internes. Cela leur permettra d'explorer des voies déterministes et de faire un saut de valeur ».

Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

Réimaginer les services domestiques et grand public pour libérer de nouvelles opportunités en matière d'IA

Les services à domicile sont le cœur de métier dans lequel les opérateurs excellent traditionnellement. En intégrant l'IA dans des services tels que la gestion de réseau domestique, l'assurance d'une expérience déterministe et le visionnage de vidéos intelligentes, et en mettant en synergie des réseaux de haute qualité et des appareils Wi-Fi 7, les opérateurs peuvent être à l'origine d'un changement de paradigme dans les services domestiques, dont l'utilisation ne sera plus passive (les utilisateurs s'adaptant au réseau), mais proactive (le réseau s'adaptant aux besoins de l'utilisateur). Les utilisateurs peuvent utiliser des commandes vocales uniques pour procéder à une détection automatique des défauts du réseau et au dépannage, contrôler le temps d'accès à Internet et bénéficier d'une expérience garantie dans des services clés tels que les jeux et les vidéos. En combinant ces innovations de service aux améliorations apportées à la bande passante et aux services de mise en réseau à domicile, les opérateurs peuvent améliorer la qualité du service et augmenter leurs revenus.

Les services vocaux sont traditionnellement l'un des principaux services grand public proposés par les opérateurs. Les agents d'appel alimentés par l'IA peuvent améliorer l'expérience de service dans le cadre de nombreux scénarios. Ils peuvent supprimer les bruits de fond et garantir aux utilisateurs une expérience d'appel de haute qualité, même dans un environnement bruyant. En outre, ces agents peuvent fournir des services d'interprétation simultanée, de sténographie et d'assistance médicale basés sur l'IA, tout cela par le biais d'appels. Les agents d'appel aident les opérateurs à chercher de nouveaux moyens d'augmenter les revenus des services vocaux. Dans les scénarios d'accès à l'internet mobile, les agents d'IA peuvent fournir des services tels que la surveillance intelligente de la dégradation de la qualité d'expérience du réseau et l'assurance d'une expérience en temps réel. Ils sont également capables de réaliser une programmation et une exécution entre applications pour permettre aux assistants intelligents de répondre à des besoins multiples, tels que la réservation de voyages personnels, la planification de voyages et la traduction en temps réel.

Proposer une expérience cohérente à travers les appareils et les scénarios, afin d'améliorer la fidélité de l'utilisateur

Les agents d'IA peuvent fournir des services d'IA cohérents et personnalisés aux utilisateurs où qu'ils se trouvent (à la maison, au bureau ou en déplacement) sur des écrans de toutes tailles. Par exemple, les utilisateurs à domicile peuvent bénéficier d'un accès à haut débit au disque infonuagique de l'opérateur et utiliser l'agent pour l'interaction vocale et la recherche intelligente. Les utilisateurs en déplacement peuvent également accéder à leur espace de stockage domestique à des vitesses élevées grâce au canal de réseau dédié de l'opérateur. En outre, en s'appuyant sur une plateforme de service d'agents capable de comprendre les intentions multimodales, sur une mémoire à long terme et à court terme et sur la planification simultanée de plusieurs tâches, les opérateurs peuvent abolir les frontières entre les scénarios et les appareils, et fournir une expérience de service cohérente et intelligente aux utilisateurs, quels que soient les scénarios et les appareils.

Utiliser l'IA pour améliorer d'abord la qualité et l'efficacité des opérations internes, puis s'adapter au secteur

Pour les opérateurs à la recherche de nouvelles opportunités dans la transformation intelligente B2B, les scénarios de service sont la clé de la monétisation, et les capacités sont la base de la fourniture de services. Le marketing et la vente, les services à la clientèle, les bureaux, ainsi que l'exploitation et la maintenance sont les scénarios de base générateurs de valeur. Les opérateurs peuvent d'abord se concentrer sur ces scénarios, en utilisant l'IA pour améliorer leur efficacité opérationnelle, optimiser l'expérience utilisateur et développer leurs capacités de service. Ces capacités permettront aux opérateurs de mieux se positionner pour réussir à l'ère de l'IA.

Les opérateurs pourront ensuite intégrer ces capacités d'IA dans les activités et les opérations de leurs clients industriels. Pour les scénarios industriels de base qui exigent une sécurité et une fiabilité élevées (les services gouvernementaux et l'industrie manufacturière, par exemple), les opérateurs peuvent utiliser pleinement leurs avantages systématiques dans le cloud et les réseaux, et travailler avec des partenaires pour mettre en œuvre des solutions de bout en bout. Grâce à ces actions, les opérateurs peuvent aider leurs clients industriels à procéder à une transformation numérique et intelligente.

Eric Yang a conclu son discours en affirmant que « nous n'allons pas simplement vers l'avenir, nous le créons ». Il a rappelé que Huawei crée des solutions de réseau centrées sur l'IA pour proposer des services, réseaux et éléments de réseau (NE) intelligents, aidant ainsi les opérateurs à libérer leurs forces dans le secteur des réseaux et à fournir des expériences différenciées et des services intelligents. Huawei continuera de travailler avec les opérateurs et les partenaires industriels pour innover à leurs côtés, construire ensemble un écosystème, avancer main dans la main vers un monde nouveau intelligent et réaliser un nouveau bond en avant en termes de valeur.

Le MWC Barcelona 2026 se tiendra du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Au cours de l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions au stand 1H50 dans le hall 1 Fira Gran Via. L'ère des réseaux agentiques approche à grands pas, et l'adoption commerciale de la 5G-A à grande échelle s'accélère. Huawei travaille activement avec les opérateurs et les partenaires du monde entier pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G-A et ouvrir la voie à l'évolution vers la 6G. Nous créons également des solutions de réseau centrées sur l'IA pour permettre des services, des réseaux et des éléments de réseau intelligents, accélérer le déploiement à grande échelle des réseaux autonomes de niveau 4 (AN L4) et utiliser l'IA pour améliorer nos activités de base. En collaboration avec d'autres acteurs du secteur, nous créerons des réseaux de pointe axés sur la valeur ainsi que des infrastructures informatiques basées sur l'IA pour un avenir entièrement intelligent. Pour en savoir plus, veuillez consulter :

