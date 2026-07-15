Oferecendo Itens de Relógio e um Mundo Virtual Único do G-SHOCK

TÓQUIO, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje que começará a oferecer conteúdo em uma plataforma imersiva de jogos e criação Roblox, como parte do projeto VIRTUAL G-SHOCK.

A Casio oferecerá itens de avatar que recriam relógios icônicos G-SHOCK no Roblox, uma plataforma imersiva de jogos e criação que conta com mais de 150 milhões de usuários ativos diários (DAUs) no mundo todo e é especialmente popular entre usuários mais jovens.

Casio vai trazer novas experiências da marca G-SHOCK para jovens no Roblox Itens G-SHOCK/Desafie o Skate Obby: G-SHOCK

Para ajudar os usuários a expressarem seu próprio estilo no Roblox, onde podem personalizar seus avatares e apreciar moda, a Casio está oferecendo 12 itens de relógio. Os usuários podem escolher seu modelo favorito entre várias cores e gostar de encontrar o relógio G-SHOCK que combine com seu estilo, mesmo em um espaço virtual.

A Casio lançará o "Desafie o Skate Obby: G-SHOCK", um mundo único onde os jogadores podem se imergir na visão de mundo do G-SHOCK aproveitando uma corrida de obstáculos de skate. Baseado no formato de jogo Roblox obby, popular entre usuários mais jovens, o mundo permite que os jogadores se desafiem repetidamente enquanto superam obstáculos.

Um evento especial de lançamento será realizado de 15 de julho a 2 de agosto (UTC).

Visão geral dos itens G-SHOCK

Itens de relógio Avatar que recriam os icônicos relógios G-SHOCK DW-5600 e GA-2100 estarão disponíveis para compra no Roblox. Cada modelo vem em seis variações de cor, totalizando 12 itens. Os usuários podem facilmente alternar entre itens do relógio para combinar com seu avatar.

Os itens do relógio também incluem um recurso utilitário que ativa efeitos especiais quando usados em "Desafie o Skate Obby: G-SHOCK."

Lançamento: 3:00 da manhã, 15 de julho (quarta), UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Visão geral do Desafie o Skate Obby: G-SHOCK

"Desafie o Skate Obby: G-SHOCK" é uma corrida de obstáculos com tema de skate, um ícone da cultura de rua. Inspirado pelos testes de durabilidade usados nos testes reais de qualidade do G-SHOCK, o percurso desafia os jogadores a superar uma série de obstáculos enquanto correm em direção ao objetivo.

Lançamento: 3:00 da manhã, 15 de julho (quarta), UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Site especial

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005738/PRN__Roblox.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD