Casio Hadirkan Pengalaman Baru G-SHOCK di Roblox bagi Generasi Muda

Di Roblox, pengguna dapat menyesuaikan avatar dan mengekspresikan gaya pribadi mereka melalui berbagai pilihan fesyen digital. Untuk mendukung pengalaman tersebut, Casio menghadirkan 12 jam tangan virtual yang dapat dipilih dalam beragam warna. Pengguna dapat menemukan model G-SHOCK yang paling sesuai dengan karakter dan gaya mereka, bahkan di dunia virtual.

Selain itu, Casio juga meluncurkan "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK", sebuah dunia virtual yang mengajak pemain merasakan semangat dan karakter khas G-SHOCK melalui permainan rintangan bertema skateboard. Mengadopsi format gim obby yang populer di kalangan pengguna muda Roblox, permainan ini menantang pemain untuk terus mencoba, melewati berbagai rintangan, dan mencapai garis akhir.

Untuk merayakan peluncurannya, Casio akan menggelar acara khusus yang berlangsung mulai 15 Juli hingga 2 Agustus 2026 (UTC).

G-SHOCK untuk Avatar Roblox

Casio menghadirkan avatar berupa jam tangan virtual yang mereplikasi dua model legendaris G-SHOCK, yaitu DW-5600 dan GA-2100. Masing-masing model tersedia dalam enam pilihan warna sehingga total terdapat 12 item yang dapat dibeli pengguna di Roblox. Pengguna mudah mengganti model jam tangan sesuai tampilan avatar yang digunakan.

Tidak hanya berfungsi sebagai aksesori digital, jam tangan virtual tersebut juga memiliki fitur khusus untuk mengaktifkan efek tertentu saat digunakan dalam dunia virtual "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK".

Jadwal Peluncuran: 3:00 dini hari, 15 Juli (Rabu), UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Tentang "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK"

"Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" merupakan permainan rintangan bertema skateboard yang terinspirasi dari budaya jalanan. Jalur permainan ini terinspirasi dari berbagai metode pengujian daya tahan jam tangan dalam proses kontrol kualitas G-SHOCK. Pemain akan menghadapi serangkaian rintangan yang harus ditaklukkan sebelum mencapai garis akhir, menghadirkan pengalaman yang mencerminkan ketangguhan sebagai ciri khas G-SHOCK.

Jadwal Peluncuran: 3:00 dini hari, 15 Juli (Rabu), UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Situs Khusus VIRTUAL G-SHOCK

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD