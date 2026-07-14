Casio s'apprête à proposer de nouvelles expériences autour de la marque G-SHOCK sur Roblox

Gamme d'items de montre et univers virtuel G-SHOCK exclusif

TOKYO, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. annonce aujourd'hui le lancement de contenus sur Roblox, une plateforme immersive dédiée au jeu et à la création, dans le cadre du projet VIRTUAL G-SHOCK.

Casio proposera des items d'avatar reproduisant des modèles emblématiques de la gamme G-SHOCK sur Roblox, une plateforme immersive de jeux et de création qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde entier et qui est particulièrement populaire auprès des jeunes.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Pour aider les utilisateurs à exprimer leur propre style sur Roblox, où ils peuvent personnaliser leurs avatars et créer de nouvelles modes, Casio propose 12 items de montre. Les utilisateurs peuvent choisir leur modèle préféré parmi une large gamme de couleurs et s'amuser à trouver la montre G-SHOCK qui correspond à leur style, même dans un espace virtuel.

Casio s'apprête à lancer le « Challenge the Skate Obby: G-SHOCK », un univers unique dans lequel les joueurs peuvent s'immerger dans l'univers G-SHOCK en participant à une course d'obstacles en skateboard. Inspiré du format de jeu obby de Roblox, très apprécié des jeunes joueurs, cet univers permet de se lancer sans cesse de nouveaux défis.

Un événement spécial de lancement aura lieu du 15 juillet au 2 août (UTC).

Présentation des items G-SHOCK

Des items de montre d'avatar inspirés des modèles emblématiques G-SHOCK DW-5600 et GA-2100 seront disponibles à la vente sur Roblox. Chaque modèle est disponible en six coloris, soit un total de 12 items. Les utilisateurs peuvent facilement changer de montre pour l'assortir à leur avatar.

Ces items de montre intègrent également une fonctionnalité qui active des effets spéciaux lorsqu'ils sont portés dans le « Challenge the Skate Obby: G-SHOCK ».

Lancement : 3h00, mercredi 15 juillet, UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Présentation du « Challenge the Skate Obby: G-SHOCK »

« Challenge the Skate Obby: G-SHOCK » est une course d'obstacles inspirée du skateboard, figure emblématique de la culture urbaine. Inspiré des tests de résistance utilisés dans le cadre des contrôles qualité réels de la marque G-SHOCK, ce parcours met les joueurs au défi de surmonter une série d'obstacles avant de franchir la ligne d'arrivée.

Lancement : 3h00, mercredi 15 juillet, UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Site dédié :

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

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