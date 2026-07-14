Casio prináša mladým ľuďom nové zážitky v Robloxe so značkou G-SHOCK

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CASIO COMPUTER CO., LTD

Jul 14, 2026, 23:00 ET

Ponuka hodiniek a jedinečného virtuálneho sveta G-SHOCK

TOKIO, 15. júl 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila, že začne ponúkať obsah na pohlcujúcej hernej a tvorivej platforme Roblox v rámci projektu VIRTUAL G-SHOCK.

Spoločnosť Casio ponúkne avatary, ktoré napodobňujú ikonické hodinky G-SHOCK, priamo na platforme Roblox, ktorá ponúka pohlcujúce hry a tvorbu. Platforma má viac ako 150 miliónov každodenných aktívnych používateľov (DAU) na celom svete a je obzvlášť obľúbená medzi mladšími používateľmi.

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Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox
Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox
G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK
G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

S cieľom pomôcť používateľom vyjadriť svoj vlastný štýl v Robloxe, kde si môžu prispôsobiť svoje avatary a užívať si módu, ponúka Casio 12 rôznych druhov hodiniek. Používatelia si môžu vybrať svoj obľúbený model v rôznych farbách a zabaviť sa hľadaním hodiniek G-SHOCK podľa svojho štýlu, a to aj vo virtuálnom priestore.

Casio uvedie na trh jedinečný svet „Vyzvite Skate Obbyho: G-SHOCK," kde sa hráči môžu ponoriť do sveta G-SHOCK tak, že si budú užívať prekážkové preteky na skateboarde. Na základe herného formátu Roblox obby, ktorý je obľúbený medzi mladšími používateľmi, svet umožňuje hráčom zdolávať ďalšie a ďalšie výzvy pri prekonávaní prekážok.

Špeciálne podujatie k uvedeniu na trh sa bude konať od 15. júla do 2. augusta (UTC).

Prehľad produktov G-SHOCK

Predmety v podobe hodiniek s avatarmi, ktoré napodobňujú ikonické hodinky G-SHOCK DW-5600 a GA-2100, bude možné zakúpiť na Robloxe. Každý model je dostupný v šiestich farebných variantoch, čo je spolu 12 produktov. Používatelia môžu jednoducho prepínať medzi modelmi hodiniek tak, aby zodpovedali ich avataru.

Hodinky tiež obsahujú užitočnú funkciu, ktorá aktivuje špeciálne efekty pri nosení v hre „Vyzvite Skate Obbyho: G-SHOCK."

Uvedenie na trh: 15. júla (streda) o 3:00 UTC
https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Prehľad o hre Vyzvite Skate Obbyho: G-SHOCK

„Vyzvite Skate Obbyho: G-SHOCK" sú preteky cez prekážky s tematikou skateboardingu, ikony pouličnej kultúry. Táto trať, inšpirovaná testami odolnosti používanými pri skutočnom testovaní kvality hodiniek G-SHOCK, vyzýva hráčov na prekonávanie série prekážok na svojej ceste k cieľu.

Uvedenie na trh: 3:00, 15. júla (streda), UTC
https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Špeciálna stránka
https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3005673/image1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3005674/PRN__Roblox.jpg

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