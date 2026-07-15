Casio เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่กับแบรนด์ G-SHOCK มัดใจคนรุ่นใหม่บนแพลตฟอร์ม Roblox

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CASIO COMPUTER CO., LTD

15 Jul, 2026, 11:00 CST

เปิดตัวไอเทมนาฬิกาสุดคูล เนรมิตโลกเสมือนจริงตามแบบฉบับ G-SHOCK

โตเกียว, 15 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ประกาศเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่บนแพลตฟอร์มเกมและการสร้างสรรค์สุดอิมเมอร์ซีฟอย่าง Roblox อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ VIRTUAL G-SHOCK

Casio พร้อมมอบไอเทมสำหรับตัวละครที่ถอดแบบมาจากนาฬิกา G-SHOCK รุ่นไอคอนิกยอดนิยมลงบน Roblox แพลตฟอร์มเกมและการสร้างสรรค์แบบอิมเมอร์ซีฟที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำทุกวัน (DAU) กว่า 150 ล้านคนทั่วโลก และกำลังเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามในกลุ่มคนรุ่นใหม่

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Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox
Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox
G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK
G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

เพื่อให้ผู้ใช้งานแสดงออกถึงสไตล์เฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่บน Roblox แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสนุกไปกับการแต่งตัวและปรับแต่งตัวละคร Casio จึงมาพร้อมไอเทมนาฬิกามาให้เลือกสรรกันถึง 12 รูปแบบ ให้ผู้ใช้งานเลือกสรรรุ่นที่ชอบจากสีสันที่หลากหลาย เพื่อสนุกสนานไปกับการมิกซ์แอนด์แมตช์นาฬิกา G-SHOCK ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดแม้จะอยู่ในโลกเสมือนจริง

นอกจากนี้ Casio ยังเตรียมเปิดตัวเวิลด์สุดพิเศษอย่าง "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" ที่พร้อมพาทุกคนดำดิ่งสู่จักรวาลแห่ง G-SHOCK ผ่านเกมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดฝ่าด่านสิ่งกีดขวาง ตามรูปแบบเกมแนว Obby บน Roblox ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเปิดประสบการณ์ให้ผู้เล่นได้สนุกสนานและท้าทายความสามารถของตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ

พบกับกิจกรรมเปิดตัวสุดพิเศษนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม (ตามเวลา UTC)

รายละเอียดไอเทม G-SHOCK

ไอเทมสำหรับตกแต่งตัวละครที่ถอดแบบมาจากนาฬิกา G-SHOCK รุ่นระดับตำนานอย่าง DW-5600 และ GA-2100 พร้อมเปิดให้เป็นเจ้าของแล้วบน Roblox โดยแต่ละรุ่นมาพร้อมสีสันให้เลือกสรรถึง 6 เฉดสี รวมทั้งสิ้น 12 ไอเทม ให้ผู้ใช้งานสลับเปลี่ยนนาฬิกาให้เข้ากับลุคของตัวละครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนี้ ไอเทมนาฬิกาดังกล่าวยังมาพร้อมฟังก์ชันพิเศษ ที่จะเปิดเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อสวมใส่ในเวิลด์ "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" ด้วย

เปิดตัว: วันพุธที่ 15 กรกฎาคม เวลา 3:00 น. (ตามเวลา UTC)
https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

รายละเอียดเวิลด์ Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

"Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" คือเกมฝ่าด่านสิ่งกีดขวางที่มาในธีมสเก็ตบอร์ด ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมสตรีท โดยตัวสนามได้รับแรงบันดาลใจมาจากขั้นตอนการทดสอบความทนทานที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของนาฬิกา G-SHOCK เครื่องจริง เพื่อท้าทายให้ผู้เล่นได้ร่วมตื่นเต้นไปกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เส้นชัย

เปิดตัว: วันพุธที่ 15 กรกฎาคม เวลา 3:00 น. (ตามเวลา UTC)
https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

เว็บไซต์พิเศษ 
https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

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