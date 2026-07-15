Presentación de relojes y un mundo virtual exclusivo de G-SHOCK

TOKIO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy que comenzará a ofrecer contenido en Roblox, una plataforma inmersiva de juegos y creación, como parte del proyecto VIRTUAL G-SHOCK.

Casio ofrecerá avatares que recrean los emblemáticos relojes G-SHOCK en Roblox, una plataforma inmersiva de juegos y creación que cuenta a diario con más de 150 millones de usuarios activos de todas partes del mundo y es en especial popular entre los jóvenes.

Casio ofrecerá experiencias nuevas con la marca G-SHOCK a los jóvenes en Roblox Artículos G-SHOCK/Desafía el Obby de patinaje: G-SHOCK

Casio ofrece 12 relojes para ayudar a los usuarios a expresar su propio estilo en Roblox, donde pueden personalizar sus avatares y disfrutar de la moda. Los usuarios pueden elegir su modelo favorito a partir de una amplia variedad de colores y disfrutar de buscar el reloj G-SHOCK que mejor se adapte a su estilo, incluso en un espacio virtual.

Casio lanzará "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" (Desafía el Obby de patinaje: G-SHOCK), un mundo exclusivo en el que los jugadores pueden adentrarse en el universo de G-SHOCK mientras disfrutan de una carrera de obstáculos en patineta. A partir del formato de los juegos Obby (abreviatura de "carrera de obstáculos") de Roblox, muy popular entre jóvenes usuarios, este universo les permite a los jugadores disfrutar de ponerse a prueba una y otra vez mientras superan obstáculos.

Se realizará un evento de lanzamiento especial del 15 de julio al 2 de agosto (UTC) .

Descripción general de los artículos G-SHOCK

Los artículos de relojes para los avatares que representan los emblemáticos modelos DW-5600 y GA-2100 de G-SHOCK estarán disponibles para su compra en Roblox. Cada modelo viene en seis variantes de color, para un total de 12 artículos. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre relojes para que combinen con su avatar.

Además, los relojes incluyen una funcionalidad práctica que activa efectos especiales cuando se usan en "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" (Desafía el Obby de patinaje: G-SHOCK).

Lanzamiento: 3:00 a. m., 15 de julio (miércoles), UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Descripción general de Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

"Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" (Desafía el Obby de patinaje: G-SHOCK) es una carrera de obstáculos inspirada en el skateboarding o las patinetas, un símbolo de la cultura de la calle. Inspirada en las pruebas de durabilidad utilizadas en las pruebas de calidad reales de G-SHOCK, la carrera desafía a los jugadores a superar una serie de obstáculos para llegar a la meta.

Lanzamiento: 3:00 a. m., 15 de julio (miércoles), UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Sitio especial

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005739/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005740/PRN__Roblox.jpg

FUENTE CASIO COMPUTER CO., LTD