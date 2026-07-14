Casio дарит молодым людям новые впечатления от бренда G-SHOCK на Roblox

предлагая варианты часов и уникальный виртуальный мир G-SHOCK

ТОКИО, 15 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о том, что в рамках проекта VIRTUAL G-SHOCK она начнет предлагать контент на игровой платформе и системе создания игр Roblox.

Casio предложит элементы аватара, воссоздающие культовые часы G-SHOCK на Roblox, игровой платформе и системе создания игр, которая имеет более 150 миллионов ежедневных активных пользователей (DAU) по всему миру и особенно популярна среди более молодых пользователей.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Чтобы помочь им выразить собственный стиль на Roblox, где они могут настраивать аватары и наслаждаться модой, Casio предлагает 12 вариантов часов. Пользователи могут выбрать свою любимую модель в разных цветовых вариантах и наслаждаться подбором часов G-SHOCK, которые соответствуют их стилю, даже в виртуальном пространстве.

Casio запустит Challenge the Skate Obby: G-SHOCK, — уникальный мир, где игроки могут погрузиться в мировоззрение G-SHOCK, наслаждаясь гонкой с препятствиями на скейтборде. Основанный на игровом формате Roblox obby, который популярен среди более молодых пользователей, данный виртуальный мир позволяет игрокам снова и снова бросать себе вызов, преодолевая препятствия.

Специальное мероприятие по запуску пройдет с 15 июля по 2 августа (UTC).

Обзор предметов G-SHOCK

Варианты часов для аватара, воссоздающие культовые часы G-SHOCK DW-5600 и GA-2100, будут доступны для покупки на Roblox. Каждая модель предлагается в шести цветовых вариантах, в общей сложности 12 предметов. Пользователи могут легко переключаться между вариантами часов под разные аватары.

Варианты часов также включают утилиту, которая активирует спецэффекты при ношении в Challenge the Skate Obby: G-SHOCK.

Запуск: 03:00, 15 июля (среда), UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Обзор Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Challenge the Skate Obby: G-SHOCK — это гонка с препятствиями, посвященная скейтбордингу, иконе уличной культуры. Вдохновленный тестами на прочность, используемыми в реальном тестировании качества G-SHOCK, данный курс бросает вызов игрокам, которым нужно преодолеть ряд препятствий в гонке к цели.

Запуск: 03:00, 15 июля (среда), UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Специальный сайт

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3005673/image1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3005674/PRN__Roblox.jpg