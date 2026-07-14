Casio bringt neue G-SHOCK-Markenerlebnisse für junge Menschen auf Roblox

Präsentation von Uhrenmodellen und einer einzigartigen virtuellen G-SHOCK-Welt

TOKIO, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des Projekts VIRTUAL G-SHOCK Inhalte auf der immersiven Gaming- und Kreativplattform Roblox anbieten wird.

Casio wird auf Roblox, einer immersiven Gaming- und Kreativplattform mit weltweit mehr als 150 Millionen täglich aktiven Nutzern (DAUs), die besonders bei jüngeren Nutzern beliebt ist, Avatar-Artikel anbieten, die ikonische G-SHOCK-Uhren nachbilden.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Um den Nutzern zu helfen, ihren eigenen Stil auf Roblox zum Ausdruck zu bringen – wo sie ihre Avatare individuell gestalten und sich modisch austoben können – bietet Casio 12 Uhren-Artikel an. Die Nutzer können ihr Lieblingsmodell aus einer Vielzahl von Farben auswählen und sich daran erfreuen, die G-SHOCK-Uhr zu finden, die zu ihrem Stil passt – selbst in einer virtuellen Welt.

Casio wird „Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" starten, eine einzigartige Welt, in der Spieler in das G-SHOCK-Universum eintauchen können, indem sie ein Skateboard-Hindernisrennen bestreiten. Basierend auf dem bei jüngeren Nutzern beliebten Roblox-Obby-Spielformat ermöglicht diese Welt den Spielern, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, während sie Hindernisse überwinden.

Vom 15. Juli bis zum 2. August (UTC) findet ein spezielles Launch-Event statt.

Übersicht über die G-SHOCK-Modelle

Auf Roblox werden Avatar-Uhrenartikel erhältlich sein, die die legendären G-SHOCK-Modelle DW-5600 und GA-2100 nachbilden. Jedes Modell ist in sechs Farbvarianten erhältlich, insgesamt also 12 Artikel. Nutzer können ganz einfach zwischen den Uhrenartikeln wechseln, um sie an ihren Avatar anzupassen.

Die Uhrenartikel verfügen außerdem über eine Funktion, die Spezialeffekte auslöst, wenn sie im Spiel „Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" getragen werden.

Start: 15. Juli (Mi), 3:00 Uhr, UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Überblick über Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

„Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" ist ein Hindernisrennen, das sich um das Skateboarden dreht – eine Ikone der Straßenkultur. Inspiriert von den Haltbarkeitstests der echten G-SHOCK-Qualitätsprüfung, fordert der Parcours die Spieler dazu heraus, auf dem Weg ins Ziel eine Reihe von Hindernissen zu überwinden.

Start: 15. Juli (Mi), 3:00 Uhr, UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Spezielle Website

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005673/image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005674/PRN__Roblox.jpg