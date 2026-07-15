Casio Bawa Pengalaman Baharu Jenama G-SHOCK kepada Golongan Muda di Roblox

Tawarkan Item Jam Tangan dan Dunia Maya Unik G-SHOCK

TOKYO, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini mengumumkan bahawa syarikat akan mula menawarkan kandungan di Roblox, sebuah platform permainan dan penciptaan imersif, sebagai sebahagian daripada projek VIRTUAL G-SHOCK.

Casio akan menawarkan item avatar yang menampilkan semula jam tangan ikonik G-SHOCK di Roblox, sebuah platform permainan dan penciptaan imersif yang mempunyai lebih 150 juta pengguna aktif harian (DAU) di seluruh dunia dan amat popular khususnya dalam kalangan pengguna muda.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Bagi membantu pengguna mengekspresikan gaya masing-masing di Roblox, yang membolehkan mereka menyesuaikan avatar dan menikmati fesyen, Casio menawarkan 12 item jam tangan. Pengguna boleh memilih model kegemaran daripada pelbagai warna dan menikmati pengalaman mencari jam tangan G-SHOCK yang sepadan dengan gaya mereka, walaupun dalam ruang maya.

Casio akan melancarkan "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK", sebuah dunia unik yang membolehkan pemain menyelami dunia G-SHOCK menerusi perlumbaan berhalangan papan selaju. Berasaskan format permainan obby Roblox yang popular dalam kalangan pengguna muda, dunia itu membolehkan pemain menikmati cabaran berulang kali ketika mereka mengatasi pelbagai halangan.

Acara pelancaran khas akan diadakan dari 15 Julai hingga 2 Ogos (UTC).

Gambaran Keseluruhan Item G-SHOCK

Item jam tangan avatar yang menampilkan semula model ikonik G-SHOCK DW-5600 dan GA-2100 akan tersedia untuk dibeli di Roblox. Setiap model ditawarkan dalam enam variasi warna, menjadikan jumlah keseluruhannya 12 item. Pengguna boleh bertukar antara item jam tangan dengan mudah untuk dipadankan dengan avatar mereka.

Item jam tangan itu turut dilengkapi ciri utiliti yang mengaktifkan kesan khas apabila dipakai dalam "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK".

Pelancaran: 3:00 pagi, 15 Julai (Rabu), UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Gambaran Keseluruhan Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

"Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" ialah perlumbaan berhalangan bertemakan papan selaju, yang merupakan ikon budaya jalanan. Diilhamkan daripada ujian ketahanan yang digunakan dalam pengujian kualiti sebenar G-SHOCK, laluan itu mencabar pemain untuk mengatasi beberapa siri halangan ketika mereka berlumba menuju ke garisan penamat.

Pelancaran: 3:00 pagi, 15 Julai (Rabu), UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Laman khas

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD