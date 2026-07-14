Casio přinese mladým lidem na platformě Roblox nové zážitky se značkou G-SHOCK

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CASIO COMPUTER CO., LTD

Jul 14, 2026, 23:00 ET

Nabídka hodinkových předmětů a jedinečný virtuální svět G-SHOCK

TOKIO, 15. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila, že začne v rámci projektu VIRTUAL G-SHOCK nabízet obsah na platformě Roblox, která se zaměřuje na imerzivní hraní a tvorbu.

Společnost Casio bude na platformě Roblox, která nabízí pohlcující herní a tvůrčí zážitky a má na celém světě více než 150 milionů denně aktivních uživatelů (DAU) a je obzvláště oblíbená mezi mladšími uživateli, nabízet předměty pro avatary, které napodobují ikonické hodinky G-SHOCK.

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Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox
Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox
G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK
G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Aby pomohla uživatelům vyjádřit jejich vlastní styl na platformě Roblox, kde si mohou přizpůsobovat své avatary a bavit se módou, nabízí Casio 12 modelů hodinek. Uživatelé si mohou vybrat svůj oblíbený model z celé řady barev a užít si hledání hodinek G-SHOCK, které ladí s jejich stylem, a to i ve virtuálním prostoru.

Společnost Casio spustí hru „Změřte síly ve Skate Obby: G-SHOCK", jedinečný svět, ve kterém se hráči mohou ponořit do světa G-SHOCK a užít si překážkový závod na skateboardu. Tento svět, založený na formátu hry „obby" na platformě Roblox, který je oblíbený zejména mezi mladšími uživateli, umožňuje hráčům neustále se překonávat při překonávání překážek.

Zvláštní zahajovací akce se bude konat od 15. července do 2. srpna (koordinovaného světového času).

Přehled produktů G-SHOCK

Na platformě Roblox budou k zakoupení avatarové hodinky, které jsou inspirovány ikonickými modely G-SHOCK DW-5600 a GA-2100. Každý model je k dispozici v šesti barevných variantách, celkem tedy jde o 12 produktů. Uživatelé mohou snadno přepínat mezi jednotlivými modely a přizpůsobit je svému avataru.

Hodinky také obsahují užitečnou funkci, která aktivuje speciální efekty, když je uživatel nosí v hře „Změřte síly ve Skate Obby: G-SHOCK".

Zahájení prodeje: 15. července (středa) v 3:00 ráno, koordinovaný světový čas
https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Přehled hry „Změřte síly ve Skate Obby: G-SHOCK"

„Změřte síly ve Skate Obby: G-SHOCK" je překážkový závod s tematikou skateboardingu, který je ikonou pouliční kultury. Trať, inspirovaná testy odolnosti používanými při skutečném testování kvality hodinek G-SHOCK, vyzývá hráče, aby překonali řadu překážek při závodě směrem k cíli.

Spuštění: 15. července (středa) v 3:00, koordinovaný světový čas
https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Speciální webová stránka
https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005673/image1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005674/PRN__Roblox.jpg

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