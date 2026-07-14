Casio zaoferuje młodym użytkownikom nowe doświadczenia związane z marką G-SHOCK na platformie Roblox

Wirtualne zegarki i wyjątkowy świat marki G-SHOCK.

TOKIO, 15 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Casio Computer Co., Ltd. ogłosiła dziś, że w ramach projektu VIRTUAL G-SHOCK rozpocznie udostępnianie treści na immersyjnej platformie do gier i tworzenia Roblox.

Casio zaoferuje na platformie Roblox przedmioty dla awatarów odwzorowujące kultowe zegarki G-SHOCK. Roblox to immersyjna platforma do gier i tworzenia, z której codziennie korzysta ponad 150 milionów aktywnych użytkowników (DAU) na całym świecie i która cieszy się szczególną popularnością wśród młodszych odbiorców.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Aby umożliwić użytkownikom wyrażanie własnego stylu w świecie Roblox, gdzie mogą personalizować awatary i eksperymentować z modą, Casio udostępni 12 wirtualnych zegarków. Użytkownicy będą mogli wybrać swój ulubiony model spośród różnych wersji kolorystycznych i znaleźć zegarek G-SHOCK pasujący do ich stylu również w przestrzeni wirtualnej.

Casio uruchomi także „Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" - wyjątkowy wirtualny świat, w którym gracze będą mogli zanurzyć się w uniwersum marki G-SHOCK, biorąc udział w deskorolkowym wyścigu z przeszkodami. Świat ten opiera się na popularnym wśród młodszych użytkowników Roblox formacie gry typu „obby", czyli toru przeszkód. Gracze będą mogli wielokrotnie podejmować wyzwanie, pokonując kolejne przeszkody.

Specjalne wydarzenie premierowe odbędzie się w dniach od 15 lipca do 2 sierpnia czasu UTC.

Informacje o przedmiotach G-SHOCK

W Roblox będzie można kupić zegarki dla awatarów odwzorowujące kultowe modele G-SHOCK DW-5600 i GA-2100. Każdy model będzie dostępny w sześciu wariantach kolorystycznych, co daje łącznie 12 przedmiotów. Użytkownicy będą mogli łatwo zmieniać zegarki, dopasowując je do wyglądu swojego awatara.

Wirtualne zegarki będą również wyposażone w dodatkową funkcję aktywującą specjalne efekty podczas noszenia ich w świecie „Challenge the Skate Obby: G-SHOCK".

Premiera: 15 lipca (środa), godz. 3:00 czasu UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Informacje o Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

„Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" to wyścig z przeszkodami inspirowany skateboardingiem - jednym z symboli kultury ulicznej. Trasa, której projekt nawiązuje do testów wytrzymałościowych stosowanych podczas rzeczywistych badań jakości zegarków G-SHOCK, stawia przed graczami zadanie pokonania serii przeszkód w drodze do mety.

Premiera: 15 lipca (środa), godz. 3:00 czasu UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Specjalna strona internetowa:

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/3005673/image1.jpg

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