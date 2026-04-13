CGTN AMERICA & CCTV UN: Lễ kỷ niệm 55 năm Ngoại giao bóng bàn được tổ chức tại Bắc Kinh

WASHINGTON, ngày 13 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN thông báo về "Lễ kỷ niệm 55 năm Ngoại giao Bóng bàn được tổ chức tại Bắc Kinh"

Một sự kiện kỷ niệm đánh dấu 55 năm Ngoại giao bóng bàn Trung Quốc-Hoa Kỳ đã được tổ chức vào thứ sáu vừa qua tại sân vận động trong nhà thủ đô Bắc Kinh.

Lễ kỷ niệm được đồng tổ chức bởi Tổng cục Thể thao Trung Quốc, Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (China Media Group - CMG) và Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân Trung Quốc với Nước ngoài.

Hơn 500 người đã tham dự sự kiện, bao gồm đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, giới thể thao và truyền thông, cũng như các đại biểu thanh niên đến từ cả hai quốc gia.

Chủ tịch CMG, ông Shen Haixiong, nhấn mạnh CMG tiếp tục cam kết thúc đẩy các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa người dân Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như khuyến khích các hoạt động học hỏi lẫn nhau. Tại thời điểm khởi đầu mới khi Trung Quốc bước vào giai đoạn Kế hoạch 5 năm tiếp theo, ông Shen cho biết thêm CMG sẵn sàng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để phát huy tinh thần "Ngoại giao bóng bàn" và đóng góp vào công cuộc dựng xây cho nhân loại một cộng đồng có chung tương lai.

Jan Carol Berris, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung, người từng tham gia các cuộc giao lưu bóng bàn cách đây 55 năm, cho biết bà hy vọng tinh thần tôn trọng lẫn nhau và sự gắn kết hữu nghị thể hiện trong "Ngoại giao bóng bàn" sẽ giúp thúc đẩy một mối quan hệ song phương mạnh mẽ, ổn định và tôn trọng lẫn nhau, phục vụ lợi ích của người dân cả hai quốc gia và đóng góp thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.

Petra Erika Gummesson Soerling, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế, nhận định "Ngoại giao Bóng bàn" là một cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng bàn, và bày tỏ hy vọng tinh thần này sẽ được tiếp tục phát huy để tăng cường tình hữu nghị xuyên biên giới.

Trong sự kiện này, các cựu vận động viên bóng bàn Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris và Judy Louise Hoarfrost đã chia sẻ những kỷ niệm về hành trình lịch sử bóng bàn bắc cầu kết nối quan hệ Trung - Mỹ hơn nửa thế kỷ trước.

Bộ phim tài liệu của CMG, "The Silver Ball: "A Journey Beyond" đã được chính thức ra mắt tại sự kiện, với nội dung kể về cách thể thao có thể thúc đẩy những hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Buổi lễ cũng đánh dấu sự khởi động một loạt các hoạt động giao lưu thể thao thanh niên Trung-Mỹ năm 2026.

