CGTN AMERICA & CCTV UN: Gedenkfeier zum 55. Jahrestag der Ping-Pong-Diplomatie in Peking

WASHINGTON, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN veranstaltet Gedenkfeier zum 55. Jahrestag der Ping-Pong-Diplomatie in Peking

(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV verbreitet. Weitere Informationen sind beim US-Justizministerium, Department of Justice, Washington, D.C. erhältlich.)

Eine Gedenkveranstaltung zum 55. Jahrestag der chinesisch-amerikanischen Ping-Pong-Diplomatie fand am Freitag im Capital Indoor Stadium in Peking statt.

Die Gedenkveranstaltung wurde gemeinsam von der General Administration of Sport of China, der China Media Group (CMG) und der Gesellschaft des Chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland (engl. Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries) ausgerichtet.

Mehr als 500 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Vertreter von Regierungsbehörden, internationalen Organisationen, aus dem Sport- und Medienbereich sowie Jugenddelegierte aus beiden Ländern.

Der Präsident der CMG, Shen Haixiong, betonte, dass sich die CMG weiterhin dafür einsetzt, Menschen aus China und den USA durch Austausch und Zusammenarbeit einander näher zu bringen und das gegenseitige Lernen zu fördern. Shen fügte hinzu, dass die CMG bereit ist, mit allen Sektoren zusammenzuarbeiten, um den Geist der Ping-Pong-Diplomatie voranzutreiben und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beizutragen, und dass China dabei nun einen neuen Anlauf nimmt.

Jan Carol Berris, Vizepräsidentin des National Committee on U.S.-China Relations, die vor 55 Jahren am Ping-Pong-Austausch beteiligt war, betonte ihre Hoffnung, dass der Geist des gegenseitigen Respekts und des freundschaftlichen Engagements, den die sog. Ping-Pong-Diplomatie verkörpert, dazu beitragen wird, eine starke, stabile und respektvolle bilaterale Beziehung zu fördern, die den Interessen der Menschen in beiden Ländern dient und zu Frieden und Entwicklung in der Welt beiträgt.

Petra Erika Gummesson Soerling, Präsidentin der International Table Tennis Federation, des Dachverbands aller nationalen Sportverbände für Tischtennis, bezeichnete die Ping-Pong-Diplomatie als einen Meilenstein in der Geschichte des Tischtennis und äußerte ihre Hoffnung, dass deren Geist zur Stärkung der grenzüberschreitenden Freundschaft weitergeführt wird.

Während der Veranstaltung tauschten die ehemaligen Tischtennisspieler Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris und Judy Louise Hoarfrost ihre Erinnerungen an die historische Tischtennisreise aus, die vor mehr als einem halben Jahrhundert die Beziehungen zwischen China und den USA begründete.

Der CMG-Dokumentarfilm „The Silver Ball: A Journey Beyond" wurde auf der Veranstaltung offiziell vorgestellt. Darin wird aufgezeigt, wie der Sport den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA fördern kann.

Die Zeremonie markierte auch den Startschuss für eine Reihe von Jugendaustauschaktivitäten zwischen China und den USA im Jahr 2026.

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