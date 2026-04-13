CGTN 아메리카 & CCTV UN: 베이징에서 핑퐁 외교 55주년 기념행사 개최

워싱턴, 2026년 4월 13일 /PRNewswire/ -- CGTN 아메리카(CGTN America) & CCTV UN이 '베이징에서 핑퐁 외교 55주년 기념행사 개최'를 보도자료로 배포했다.

(이 자료는 CCTV를 대리하여 미디어링크스 TV(MediaLinks TV, LLC)가 배포한다. 추가 정보는 워싱턴 D.C.의 법무부에서 확인할 수 있다.)

중국-미국 핑퐁 외교 55주년을 기념하는 행사가 금요일 베이징 수도체육관(Capital Indoor Stadium)에서 개최됐다.

이번 기념행사는 중국 국가체육총국(General Administration of Sport of China), 차이나 미디어 그룹(China Media Group, CMG), 중국인민대외우호협회(Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries)가 공동 주최했다.

정부 기관, 국제기구, 스포츠 및 미디어 부문 대표, 양국 청년 대표 등 500명 이상이 행사에 참석했다.

CMG의 선하이슝(Shen Haixiong) 국장은 CMG가 교류와 협력을 통해 중국과 미국의 국민을 더 가까이 연결하고 상호 학습을 증진하는 데 전념하고 있다고 강조했다. 중국이 다음 5개년 계획 기간을 시작하는 새로운 출발점에서 선 국장은 CMG가 '핑퐁 외교'의 정신을 이어받아 인류 공동의 미래 공동체 구축에 기여하기 위해 모든 부문과 협력할 준비가 되어 있다고 덧붙였다.

55년 전 핑퐁 교류에 참여했던 미중관계 전국위원회(National Committee on United States-China Relations, NCUSCR)의 잰 캐롤 베리스(Jan Carol Berris) 부위원장은 '핑퐁 외교'에 담긴 상호 존중과 우호적 교류의 정신이 양국 국민의 이익에 부합하고 세계 평화와 발전에 기여하는 강하고 안정적이며 서로를 존중하는 양자 관계를 함양하는 데 도움이 되기를 바란다고 말했다.

국제탁구연맹(International Table Tennis Federation) 페트라 에리카 구메손 소얼링(Petra Erika Gummesson Soerling) 회장은 '핑퐁 외교'를 탁구 역사의 이정표로 묘사하며, 그 정신이 국경을 초월한 우정을 강화하는 데 계속 이어지기를 바란다고 밝혔다.

행사 중 전 탁구 선수 량거량(Liang Geliang), 정민즈(Zheng Minzhi), 코니 메이 스위리스(Connie Mae Sweeris), 주디 루이스 호어프로스트(Judy Louise Hoarfrost)가 반세기 이상 전 중국-미국 관계를 잇는 다리가 됐던 역사적인 핑퐁 여정에 대한 기억을 나눴다.

CMG의 다큐멘터리 '은빛 공: 그 너머의 여정(The Silver Ball: A Journey Beyond)'이 행사에서 공식 공개됐으며, 스포츠가 어떻게 중국과 미국 간의 인적 교류를 촉진할 수 있는지를 추적한다.

행사는 또한 2026년 중국-미국 청소년 스포츠 교류 활동 시리즈의 출범을 기념했다.

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