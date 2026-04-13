CGTN AMERICA et CCTV UN : Commémoration du 55ᵉ anniversaire de la diplomatie du ping-pong à Pékin

WASHINGTON, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America et CCTV UN publient « Commémoration du 55ᵉ anniversaire de la diplomatie du ping-pong à Pékin »

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

Un événement commémoratif marquant le 55ᵉ anniversaire de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis s'est tenu vendredi au Capital Indoor Stadium de Pékin.

La commémoration a été organisée conjointement par l'Administration générale du sport de Chine, China Media Group (CMG) et l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers.

Plus de 500 participants ont assisté à l'événement, dont des représentants d'agences gouvernementales, d'organisations internationales, des secteurs du sport et des médias, ainsi que des jeunes délégués des deux pays.

Le président de CMG, Shen Haixiong, a souligné que CMG restait déterminé à rapprocher les Chinois et les Américains par le biais des échanges et de la coopération, et à promouvoir l'apprentissage mutuel. À l'heure où la Chine s'engage dans une nouvelle période du plan quinquennal, M. Shen a ajouté que CMG était prêt à travailler avec tous les secteurs pour perpétuer l'esprit de la « diplomatie du ping-pong » et contribuer à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Jan Carol Berris, vice-présidente du Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine, qui a participé aux échanges de ping-pong il y a 55 ans, a déclaré qu'elle espérait que l'esprit de respect mutuel et d'échanges amicaux incarné par la « diplomatie du ping-pong » contribuerait à favoriser des relations bilatérales fortes, stables et respectueuses qui servent les intérêts des peuples des deux pays et contribuent à la paix et au développement dans le monde.

Petra Erika Gummesson Soerling, présidente de la Fédération internationale de tennis de table, a décrit la « diplomatie du ping-pong » comme un jalon dans l'histoire du tennis de table, espérant que son esprit serait perpétué pour renforcer l'amitié transfrontière.

Au cours de l'événement, les anciens joueurs de tennis de table Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris et Judy Louise Hoarfrost ont partagé leurs souvenirs de l'aventure historique du ping-pong qui a jeté un pont entre les relations entre la Chine et les États-Unis il y a plus d'un demi-siècle.

Le documentaire de CMG, « The Silver Ball: A Journey Beyond » a été officiellement lancé lors de l'événement, retraçant la manière dont le sport peut favoriser les échanges entre les peuples de la Chine et des États-Unis.

La cérémonie a également marqué le lancement d'une série d'activités d'échange de jeunes sportifs entre la Chine et les États-Unis pour 2026.

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