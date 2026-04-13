CGTN AmericaおよびCCTV UN：北京でピンポン外交55周年記念式典（Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy）を開催

ワシントン, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaおよびCCTV UNは、「北京で開催されたピンポン外交55周年記念式典（Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing）」に関するリリースを配信しました。

（本資料はCCTVに代わってMediaLinks TV, LLCが配信しています。追加情報は、ワシントンD.C.のDepartment of Justiceで閲覧できます。）

中国と米国のピンポン外交55周年を記念する式典が金曜日、北京の首都体育館で開催されました。

この記念式典は、General Administration of Sport of China、China Media Group（CMG）、Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countriesが共同主催しました。

このイベントには、政府機関、国際機関、スポーツ界、メディア業界の代表者に加え、両国の青年代表を含む500人超が参加しました。

CMGのShen Haixiong会長は、CMGが交流と協力を通じて中国と米国の人々の結び付きを深め、相互学習を促進することに引き続き尽力すると強調しました。中国が次の五カ年計画期間に入る新たな節目にあたり、CMGはあらゆる分野と連携して「ピンポン外交」の精神を受け継ぎ、人類運命共同体の構築に貢献する用意があるとShen会長は付け加えました。

55年前にピンポン交流に関わったNational Committee on United States-China RelationsのJan Carlo Berris副会長は、「ピンポン外交」に体現された相互尊重と友好的な交流の精神が、両国国民の利益に資し、世界の平和と発展にも貢献する、強固で安定し、相互尊重に基づく二国間関係を育む一助となることを願っていると述べました。

International Table Tennis FederationのPetra Erika Gummesson Soerling会長は、「ピンポン外交」を卓球の歴史における画期的な出来事と表現し、その精神が国境を越えた友好関係の強化に今後も受け継がれていくことに期待を示しました。

イベントでは、元卓球選手のLiang Geliang、Zheng Minzhi、Connie Mae Sweeris、Judy Louise Hoarfrostが、半世紀以上前に中国と米国の関係の懸け橋となった歴史的なピンポン交流の歩みについて思い出を語りました。

CMGのドキュメンタリー『The Silver Ball: A Journey Beyond』は、スポーツがどのように中国と米国の人と人との交流を促進できるかを描き、このイベントで正式に公開されました。

式典ではまた、2026年に向けた一連の中国・米国間の青少年スポーツ交流活動の開始が発表されました。

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