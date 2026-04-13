CGTN AMERICA a CCTV OSN: V Pekingu sa konala spomienková oslava 55. výročia pingpongovej diplomacie
Apr 13, 2026, 09:55 ET
WASHINGTON, 13. apríla 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America a CCTV OSN zverejňujú správu „V Pekingu sa konala spomienková oslava 55. výročia pingpongovej diplomacie"
V piatok sa na krytom štadióne Capital v Pekingu konalo pamätné podujatie pri príležitosti 55. výročia čínsko-americkej pingpongovej diplomacie.
Spomienkovú akciu spoločne usporiadali Generálna správa športu Číny, China Media Group (CMG) a Čínska ľudová asociácia pre priateľstvo so zahraničím.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov vrátane zástupcov vládnych agentúr, medzinárodných organizácií, športového a mediálneho sektora, ako aj mládežníckych delegátov z oboch krajín.
Prezident CMG Šen Chaj-siong (Shen Haixiong) zdôraznil, že CMG je naďalej odhodlaná zbližovať ľudí z Číny a USA prostredníctvom výmen a spolupráce a podporovať vzájomné zdieľanie vedomostí. V novom východiskovom bode, keď Čína vstupuje do ďalšieho päťročného plánu, Šen Chaj-siong dodal, že CMG je pripravená spolupracovať so všetkými sektormi pri presadzovaní ducha „pingpongovej diplomacie" a prispievať k budovaniu komunity so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo.
Jan Carol Berrisová, viceprezidentka Národného výboru pre vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá sa pred 55 rokmi podieľala na pingpongových výmenách, vyjadrila nádej, že duch vzájomnej úcty a priateľského zapojenia, stelesnený v „pingpongovej diplomacii", pomôže podporiť silný, stabilný a úctivý bilaterálny vzťah, ktorý bude slúžiť záujmom ľudí z oboch krajín a prispievať ku globálnemu mieru a rozvoju.
Petra Erika Gummessonová Sörlingová, prezidentka Medzinárodnej federácie stolného tenisu, označila „pingpongovú diplomaciu" za míľnik v histórii stolného tenisu a dúfa, že jej duch sa bude niesť ďalej a posilňovať cezhraničné priateľstvo.
Počas podujatia sa bývalí stolní tenisti Liang Geliang, Čeng Min-č' (Zheng Minzhi), Connie Mae Sweerisová a Judy Louise Hoarfrostová podelili o svoje spomienky na historickú pingpongovú cestu, ktorá pred viac ako polstoročím premostila vzťahy medzi Čínou a USA.
Dokument CMG s názvom „Strieborná guľa: Cesta za hranice", ktorý bol oficiálne zverejnený na podujatí, sleduje, ako môže šport podporovať medziľudské výmeny medzi Čínou a USA.
Slávnostný ceremoniál tiež znamenal začiatok série výmenných športových podujatí medzi Čínou a USA pre mládež v roku 2026.
