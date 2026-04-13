CGTN AMERICA & CCTV UN: W Pekinie upamiętniono 55. rocznicę dyplomacji pingpongowej

WASZYNGTON, 13 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN publikują artykuł pt. „W Pekinie upamiętniono 55. rocznicę dyplomacji pingpongowej"

(Za dystrybucję materiału odpowiada spółka MediaLinks TV, LLC działająca w imieniu CCTV. Dodatkowych informacji udziela Departament Sprawiedliwości, Washington D.C.)

Impreza upamiętniająca 55. rocznicę wydarzeń określanych mianem dyplomacji pingpongowej pomiędzy Chinami a USA odbyła się w piątek na stadionie Capital Indoor Stadium w Pekinie.

Uroczystość została zorganizowana przez Generalną Agencję Sportu Chin, China Media Group (CMG) i Chińskie Stowarzyszenie na rzecz Przyjaźni z Zagranicą (Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries).

W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób, w tym przedstawiciele agencji rządowych, organizacji międzynarodowych, świata sportu i mediów, jak również delegaci organizacji młodzieżowych z obu krajów.

Shen Haixiong, prezes CMG, podkreślił, że CMG angażuje się w zacieśnianiu relacji pomiędzy Chińczykami a Amerykanami poprzez wymianę i współpracę oraz poprzez wsparcie wzajemnej nauki. W kontekście nowego otwarcia, podczas gdy Chiny rozpoczynaną realizację nowego Planu pięcioletniego, Shen dodał, że CMG jest gotowa na współpracę z każdym sektorem, aby nieść dalej ducha „dyplomacji pingpongowej" i zapewnić swój wkład w budowę społeczności dzielącej wspólną przyszłość na rzecz ludzkości.

Jan Carol Berris, wiceprezes Komitetu Krajowego Stosunków Amerykańsko-Chińskich, która uczestniczyła w wymianie pingpongowej 55 lat temu, powiedziała, że ma nadzieję, że duch wzajemnego szacunku i przyjaznego zaangażowania zakorzeniony w „dyplomacji pingpongowej" pomoże w umocnieniu stabilnych i pełnych szacunku dwustronnych relacji, które służą interesom ludzi z obu krajów i przyczyni się do budowy globalnego pokoju i rozwoju.

Petra Erika Gummesson Soerling, prezes Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego, opisała „dyplomację pingpongową" jako przełomowe wydarzenie w historii tej dyscypliny sportu i wyraziła nadzieję, że jej duch nie zaginie i przyczyni się do umocnienia przyjaźni transgranicznej.

Podczas wydarzenia, tenisiści stołowi i tenisistki stołowe, Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris i Judy Louise Hoarfrost, podzielili się swoimi wspomnieniami z tej historycznej podróży pingpongowej, która zacieśniła relacje pomiędzy USA a Chinami ponad pięćdziesiąt lat temu.

Film dokumentalny CMG, pt. „The Silver Ball: A Journey Beyond" (Srebrna piłka: podróż przekraczająca granice) miał swoją oficjalną premierę podczas uroczystości. Jego autorzy prześledzili drogę umacniania wymiany międzyludzkiej pomiędzy Chinami a USA poprzez sport.

Podczas ceremonii ogłoszono również rozpoczęcie cyklu wymian młodzieżowych pomiędzy Chinami a USA, które odbędą się w 2026 r.

